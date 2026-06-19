بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اختلالات در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در اثر حمله سایبری به زیرساخت‌ ارتباطی این بانک‌ها ایجاد شده است. کارشناسان فنی پس از تلاش، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها مجدداً با استفاده از روش‌های جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

در پی اختلالات به‌وجودآمده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد. این اختلال در اثر حمله سایبری به زیرساخت‌ ارتباطی این بانک‌ها ایجاد شده است.

کارشناسان فنی پس از تلاش، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها مجدداً با استفاده از روش‌های جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است. هیچ‌گونه آسیبی به اطلاعات مشتریان نزد این بانک‌ها وارد نشده است. تمام اطلاعات در دسترس بوده و هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات به‌وجود نیامده است. سامانه‌های حاکمیتی از قبیل شتاب و شاپرک با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباطی با این اختلالات ندارند.

با هدف رفع نیاز مشتریان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تصمیماتی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌های قابل انجام در این بانک‌ها از قبیل انتقال وجه کارتی، پایا و خرید اینترنتی اعمال شده است. همچنین این موضوع که ایجاد اختلال در سامانه‌های بانک‌ها برای کنترل بازار ارز و طلا مطرح شده است، کذب محض بوده و زاییده توهمات ذهنی برخی افراد است.

در پایان ضمن عذرخواهی از هموطنان عزیز، تاکید می‌شود تیم‌های فنی به صورت شبانه‌روزی در تلاش برای برقراری کامل خدمات این بانک‌ها هستند اما با توجه به ابعاد مختلف این حمله سایبری، رفع اختلالات، زمان‌بر بوده و رفع کامل آن نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان عزیز می‌باشد





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