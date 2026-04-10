اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بخشش و حلالیت

دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای، ضمن اشاره به تماسهای مردمی و ابراز اندوه از اظهارات ناپسند در گذشته، از بخشش و حلالیت امام شهید (ره) برای همگان خبر داد و بر لزوم وحدت و همدلی تأکید کرد.
دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اطلاعیهای با اشاره به تماسهای مکرر اقشار مختلف مردم و ابراز اندوه آنان از اظهارات و مواضع نادرست در زمان حیات حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای(رضواناللهعلیه) که تحت تأثیر تبلیغات فریبنده رسانههای معاند قرار گرفته بودند، تأکید کرد: تمامی این عزیزان اطمینان داشته باشند که آن امام شهید همواره همه ملت ایران را فرزندان خود میدانستند و همواره بخشنده و گذشتکننده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است: بسمالله الرحمن الرحیم به اطلاع ملت عزیز، شریف، آزاده و غیور ایران میرساند: جمعی از هموطنان با ابراز اندوه فراوان از اینکه تحت تأثیر تبلیغات دروغین و مسموم رسانههای معاند، سخنانی ناروا و احیاناً توهینهایی نسبت به مقام والای رهبر معظم انقلاب، امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) ابراز داشتهاند و از امکان طلب حلالیت محروم ماندهاند، با دفتر تماس گرفته و کسب تکلیف کردهاند. با عنایت به پاسخهای مکرر ایشان به موارد مشابه در زمان حیات پربرکت خود که بارها فرمودند «همه ملت ایران فرزندان من هستند و من برای آنان دعا میکنم و این عزیزان را میبخشم و از سر تقصیرشان میگذرم»، اعلام میداریم که تمامی این عزیزان از بخشش آن قلب مهربان که همچون اقیانوسی، همه مردم را در خود جای داده بود، برخوردارند. نشانهی این رضایت را میتوان در حضور یکپارچه، حماسی و کوبنده مردم عزیز مشاهده کرد؛ مردمی که با شعار «اللهاکبر» پرچم کلمةالله هی العلیا را برافراشته و با توکل بر خدا، همدل و همگام، جز به پیروزی بر دشمن پلید بشریت نمیاندیشند. این وحدت و همدلی، جلوهای از نصرت الهی و فتح قریبالوقوع را نوید میدهد، همانگونه که خداوند در قرآن کریم میفرماید: «اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میسازد». دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این اطلاعیه، ضمن تأکید بر بخشش و گذشت امام شهید (ره) نسبت به همهی مردم، از ملت ایران خواست تا با حفظ وحدت و همبستگی، در مسیر اعتلای نظام اسلامی گام بردارند و همواره به یاد داشته باشند که دعای خیر آن امام بزرگوار، شامل حال یکایک آنان است. اطمینان از بخشش و دعای خیر امام راحل، باید انگیزه و پشتوانهای قوی برای ادامه راه انقلاب اسلامی و مقابله با دسیسههای دشمنان باشد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: لازم به ذکر است که این اطمینان خاطر، تنها به کسانی محدود نمیشود که در گذشته تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتهاند، بلکه شامل همه آحاد ملت میشود. این پیام تسلیبخش و امیدآفرین، در راستای ایجاد همبستگی و تقویت وحدت ملی و با هدف خنثی کردن توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان صادر شده است. دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی، از همهی مردم میخواهد که با هوشیاری و بصیرت، در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان ایستادگی کنند و با حفظ انسجام و یکپارچگی، نقش خود را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا نمایند. این اطلاعیه، بار دیگر نشان داد که رهبری انقلاب، همواره به فکر مردم و وحدت ملی بوده و در هر شرایطی، سعی در تقویت همبستگی و ایجاد امید در جامعه دارد. این رویکرد، بیانگر عمق محبت و دلسوزی رهبر معظم انقلاب نسبت به ملت ایران است و تأکیدی بر این واقعیت دارد که همهی مردم، فرزندان انقلاب اسلامی محسوب میشوند و از حمایت و عنایت ویژهی رهبری برخوردارند. در پایان، دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای همهی مردم، از همگان میخواهد که با تمسک به ارزشهای اسلامی و انقلابی، در مسیر خدمت به میهن عزیزمان گام بردارند و همواره در جهت تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی تلاش نمایند
