بررسی اصل سکوت قاضی در نظام کیفری ایران و تأثیر سوگیری قضایی بر روند دادرسی. تحلیل حقوقی ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی و نیاز به بازنگری در مداخلات دادگاه برای تحقق عدالت.

یکی از ارکان بنیادین دادرسی منصفانه و عادلانه، تفکیک شفاف و دقیق میان نقش‌های تعقیب، دفاع و قضاوت است. در یک نظام حقوقی ایده‌آل، دادستان مسئولیت تعقیب اتهامات و دفاع از منافع عمومی را بر عهده دارد، در حالی که وکیل متهم متعهد به صیانت از آزادی‌ها و حقوق قانونی موکل خود است و وکیل شاکی نیز بر اثبات حقوق تضییع‌شده بزه‌دیده تمرکز می‌کند. در چنین ساختاری، قاضی باید به عنوان یک داور کاملاً بی‌طرف ایفای نقش کند و از هرگونه ورود به میدان منازعه و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی پرونده خودداری نماید.

تعریف دقیق اصل سکوت قاضی

مفهوم "اصل سکوت قاضی" به معنای انفعال مطلق یا ترک وظایف قانونی توسط قضات نیست، بلکه بر خویشتن‌داری فعال و پرهیز از پیش‌داوری تأکید دارد. این اصل بدین معناست که دادگاه باید عرصه استدلال‌های حقوقی و مناظره‌ها را کاملاً در اختیار طرفین دعوا قرار دهد تا هر گروه بتواند با اطمینان از بی‌طرفی داور، ادعاهای خود را مطرح کند. قاضی در این الگو موظف است با دقت به صحبت‌های طرفین گوش فرا دهد و از هرگونه مداخله غیرضروری که می‌تواند توازن میان دادستان و وکیل مدافع را بر هم بزند، پرهیز نماید.

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مخاطرات پیش‌داوری و سوگیری شناختی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دادرسی کیفری، شکل‌گیری پیش‌داوری در ذهن قضات پیش از شنیدن کامل دفاعیات طرفین است. زمانی که قضات با پرسش‌های جهت‌دار، اظهارنظرهای شتاب‌زده یا بیان نظرات قطعی در مورد وقوع جرم، عملاً جایگاه مدعی‌العمومه را می‌پذیرند، ساختار عادلانه دادرسی مختل می‌شود. این رفتارها می‌تواند زمینه‌ساز سوگیری شناختی، به‌ویژه "سوگیری تأییدی" شود؛ وضعیتی که در آن قاضی به‌طور ناخودآگاه تنها به دنبال شواهدی می‌گردد که فرضیه اولیه مجرمیت متهم را تأیید می‌کنند و شواهد مخالف را نادیده می‌گیرد.

مقررات قانونی و چالش‌های اجرایی

قانون آیین دادرسی کیفری ایران در مواد متعددی بر رعایت بی‌طرفی تأکید کرده است. ماده ۳ این قانون مراجع قضائی را ملزم به استقلال کامل و رعایت بی‌طرفی می‌کند و ماده ۳۵۹ نیز به ترتیب رسیدگی ترافعی و استماع دلایل طرفین اشاره دارد. ماده ۳۷۲ این قانون صراحتاً منع می‌کند که قاضی پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، درباره برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده نماید. با این حال، ماده ۳۶۲ امکان انجام تحقیقات تکمیلی توسط دادگاه برای کشف حقیقت را فراهم کرده که نشان می‌دهد ساختار فعلی ایران کاملاً مبتنی بر الگوی اتهامی محض نیست.

اولویت اعتبار ادله بر فن بیان حقوقی

در دادرسی کیفری، معیار سنجش برتری طرفین، اعتبار قانونی ادله و کفایت آن‌ها برای احراز عناصر جرم است، نه قدرت اقناع لفظی یا تعداد مستندات. بار اثبات اتهام به طور کامل بر دوش مقام تعقیب است و متهم هیچ‌گونه تکلیفی برای اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اگر دادستان نتواند اتهام را با معیارهای قانونی اثبات کند، دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است، حتی اگر دفاعیات متهم از نظر فنی چندان برجسته نباشد. عدالت کیفری زمانی محقق می‌شود که قاضی نه وکیل جامعه باشد، نه وکیل شاکی و نه وکیل متهم، بلکه داور بی‌طرفی باشد که حقوق همه را بدون جانبداری حفظ می‌کند.