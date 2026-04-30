کلیات لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. این لایحه شامل پیشبینی بیمه برای شاغلان پلتفرمهای اینترنتی، تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و پرداخت سریعتر حق اولاد است.
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، گامی مهم در راستای تقویت این صندوق و افزایش حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به شمار میرود.
این لایحه که با هدف بهروزرسانی و کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی تدوین شده است، شامل تغییرات بنیادینی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، پرداخت مزایای حق اولاد و پوشش بیمهای شاغلان پلتفرمهای اینترنتی است. محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، با اعلام خبر تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، به تشریح جزئیات مهم آن پرداخت و بر اهمیت این اصلاحات در بهبود وضعیت معیشتی بیمهشدگان و مستمریبگیران تاکید کرد.
یکی از نکات برجسته این لایحه، تسهیل در دریافت حق اولاد برای بیمهشدگان است. در گذشته، دریافت این مزایا منوط به داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار بود، اما در مصوبه جدید، این شرط به ۳۰ روز اشتغال کاهش یافته است. این تغییر، به ویژه برای کارگران فصلی و افرادی که به تازگی وارد بازار کار شدهاند، بسیار حائز اهمیت است و امکان بهرهمندی آنها از مزایای تامین اجتماعی را فراهم میکند.
این اقدام، نشاندهنده توجه ویژه قانونگذاران به شرایط کارگران و تلاش برای حمایت از آنها در دوران اشتغال و پس از بازنشستگی است. علاوه بر این، لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، تغییرات مهمی را در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پیشبینی کرده است. در حال حاضر، حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه میشود که ممکن است به دلیل نوسانات دستمزد و تورم، تصویر دقیقی از درآمد واقعی فرد در طول دوران اشتغال ارائه ندهد.
در طرح جدید، میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار میگیرد و این میزان با در نظر گرفتن نرخ تورم تعدیل میشود. این تغییر، باعث میشود حقوق بازنشستگی با در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی فرد در دوران بازنشستگی تعیین شود و از کاهش ارزش آن در طول زمان جلوگیری شود. این رویکرد، گامی مهم در جهت حفظ سطح زندگی بازنشستگان و تامین امنیت مالی آنها در دوران سالمندی است.
همچنین، لایحه مذکور، برای اولین بار، مقررات جامعی را برای پوشش بیمهای شاغلان پلتفرمهای اینترنتی پیشبینی کرده است. با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال و افزایش تعداد افرادی که در پلتفرمهای آنلاین فعالیت میکنند، ضرورت ایجاد یک نظام بیمهای مناسب برای این قشر از جامعه بیش از پیش احساس میشد.
این لایحه، با تعیین ضوابط و مقررات مشخص، امکان بهرهمندی شاغلان پلتفرمهای اینترنتی از مزایای تامین اجتماعی را فراهم میکند و از آنها در برابر خطرات ناشی از بیکاری، بیماری و حوادث محافظت میکند. این اقدام، نشاندهنده توجه قانونگذاران به تحولات جدید در بازار کار و تلاش برای ایجاد یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و جامع است که تمامی اقشار جامعه را پوشش دهد.
لازم به ذکر است که این مصوبات هنوز نهایی نیست و برای اجرا باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد. با این حال، تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، نشاندهنده عزم جدی قانونگذاران برای اصلاح و بهروزرسانی نظام تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیبپذیر جامعه است.
امید است که با تصویب نهایی این لایحه، شاهد تحولات مثبتی در نظام تامین اجتماعی کشور باشیم و بتوانیم گامی موثر در جهت ایجاد یک جامعه عادلانهتر و برابرتر برداریم. این اصلاحات، نه تنها به نفع بیمهشدگان و مستمریبگیران فعلی است، بلکه زمینه را برای توسعه و پایداری نظام تامین اجتماعی در آینده فراهم میکند و به افزایش اعتماد عمومی به این نهاد مهم کمک میکند.
در مجموع، لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی، یک گام مهم و ضروری در راستای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیبپذیر جامعه و تقویت نظام تامین اجتماعی کشور است
