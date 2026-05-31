پس از شش سال و نیم تلاش خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲، اصلاحاتی در ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو به تصویب رسید که از تضاد منافع در تحقیقات سوانح هوایی جلوگیری می‌کند. این اصلاحات در واکنش به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط ایران شکل گرفته و از نوامبر ۲۰۲۸ لازم‌الاجرا خواهد شد.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ اعلام کرد که پس از شش سال و نیم پیگیری و رایزنی مستمر با نهادهای بین‌الملل ی، اصلاحاتی در ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیکاگو به تصویب رسیده است.

این اصلاحات که به منظور جلوگیری از تضاد منافع در تحقیقات سوانح هوایی طراحی شده، به طور خاص بر مواردی تمرکز دارد که در آنها کشوری که خود مسئول سرنگونی هواپیما است، تحقیقات را نیز هدایت کند. به گفته این انجمن، فاجعه پرواز ۷۵۲ در ۱۸ دی ۱۳۹۸ که در آن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران ایران با موشک سرنگون شد، نقص آشکار این قاعده را نمایان ساخت.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که حادثه در قلمرو آن رخ داد، مسئولیت تحقیقات ایمنی را بر عهده گرفت؛ وضعیتی که خانواده‌ها آن را معادل سپردن تحقیقات قتل به دست قاتل توصیف کرده‌اند. این اصلاحات پس از سال‌ها دیدار با تصمیم‌گیران بین‌المللی و رایزنی دولت کانادا در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) به تصویب رسیده است.

استیون مک‌کینون، وزیر حمل‌ونقل کانادا، در نامه‌ای به انجمن خانواده‌ها اعلام کرد که اصلاحیه جدید بر اهمیت انجام تحقیقات ایمنی پس از سرنگونی هواپیما یا اقدامات مشابه مداخله غیرقانونی تأکید دارد و به موضوع تضاد منافع دولت‌ها می‌پردازد. از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در این اصلاحیه می‌توان به واگذاری تحقیقات ایمنی به یک دولت دیگر و ارائه به‌موقع اطلاعات واقعی و تأییدشده به افکار عمومی اشاره کرد.

این تغییرات از نوامبر ۲۰۲۸ لازم‌الاجرا خواهد شد تا کشورها فرصت کافی برای تطبیق قوانین داخلی خود داشته باشند. انجمن خانواده‌های جان‌باختگان ضمن استقبال از این اصلاحات، تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره با آگاهی از نقایص قوانین بین‌المللی دست به ارتکاب جنایت می‌زند. آنان ابراز امیدواری کردند که با اصلاح این مقررات، راه برای تکرار موارد مشابه دشوارتر شود.

خانواده‌ها همچنین ادامه پیگیری‌های حقوقی خود در ایکائو، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر مجامع را یادآور شدند و بر این باورند که مهم‌ترین درس فاجعه پرواز ۷۵۲ ضرورت حفظ استقلال تحقیقات ایمنی از نفوذ دولت‌های درگیر بود؛ اصلی که اکنون به بخشی از قواعد الزام‌آور هوانوردی بین‌المللی تبدیل شده است. این تحول در حالی رخ می‌دهد که ایران همچنان با شکایت کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در ایکائو مواجه است و این سازمان پیش‌تر صلاحیت خود را برای رسیدگی به این شکایت تأیید کرده است





پرواز ۷۵۲ ضمیمه ۱۳ ایکائو تحقیقات سوانح هوایی خانواده‌های قربانیان

