سیدمهدی ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم بر لزوم گذار از آموزش اجباری به باور فرهنگی در حوزه ایمنی و محیط زیست دانشگاه‌ها و اصلاح نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای تاکید کرد.

سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در پنجمین سمینار تخصصی استقرار نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها که در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه برگزار شد، هشدار داد که برخی مراکز دانشگاهی فاصله معناداری با استانداردهای ایمنی و سلامت محیط‌های آزمایشگاهی و پژوهشی دارند.

وی در این نشست تصریح کرد که رعایت اصول ایمنی نباید صرفاً یک الزام آموزشی باشد، بلکه باید به یک باور و اصل بنیادین در ساختار مدیریتی تمامی دانشگاه‌های کشور تبدیل شود تا از خطرات بالقوه جلوگیری گردد.

Also read اقداماتی فاخر در حوزه HSE شهر تهران انجام شده است

بررسی چالش‌های فرهنگی و آموزشی در آزمایشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به نقش حیاتی تجهیزات و مواد شیمیایی در پیشبرد دقیق و توسعه‌یافته پژوهش‌ها خاطرنشان کرد که دسترسی به ابزارآلات دقیق و مواد قابل اعتماد، زمینسه لازم برای انجام تحقیقات تجربی مطلوب را فراهم می‌سازد.

با این حال، وی افزود که در کنار اهمیت این تجهیزات، توجه جدی به الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست نیز یک ضرورت انکارناپذیر است که نباید از چشم‌ها پنهان بماند و باید همزمان با پژوهش پیگیری شود.

ابطحی در این راستا دو تجربه شخصی از رفتارهای قانونمند و مسئولیت‌پذیرانه را به اشتراک گذاشت؛ نخستین خاطره مربوط به سفر به یکی از شهرهای ایران بود که در آن رفتار مردم در رانندگی به شدت قانونمند بود و حتی یک تخلف کوچک از حق تقدم با اعتراض مواجه شد.

خاطره دوم نیز مربوط به دوران دبستان وی در تهران بود که یک همکلاسی پس از برخورد کیف به دیوار کاهگلی خانه‌ای، برای جبران آسیب وارد شده زنگ خانه را به صدا درآورد و عذرخواهی نمود که این رفتار نمونه‌ای بارز از مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق دیگران است.

نقدهای وارد بر شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزارت علوم با طرح این پرسش که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور تا چه حد با الزامات HSE آشنا هستند، به وضعیت نگران‌کننده برخی فیلم‌های معرفی دانشگاه‌ها اشاره کرد که صحنه‌های نامناسبی از آزمایشگاه‌ها را به نمایش می‌گذارند.

وی همچنین انتقاد کرد که فارغ‌التحصیلانی که پس از اتمام تحصیلات وارد پارک‌های علم و فناوری شده و شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس می‌کنند، گاهی در رعایت حداقل‌های ایمنی ضعف آشکاری نشان می‌دهند.

ابطحی توضیح داد که حتی زمانی که صاحبان صنایع بزرگ برای تأمین نیازهای فناورانه خود به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند، این کاستی‌ها به وضوح قابل مشاهده است و نشان می‌دهد که رویکرد دانشگاهی در این زمینه هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

پیامدهای تجاری‌سازی عجله‌آمیز و راهکارهای مدیریتی

معاون پژوهشی وزارت علوم با انتقاد شدید از نتیجه‌گرایی بدون توجه به الزامات دستیابی به نتیجه هشدار داد که تجاری‌سازی بدون در نظر گرفتن مسیر صحیح رسیدن به محصول، می‌تواند به رفتارهای شتاب‌زده و بی‌دقت منجر شود.

وی با تأکید بر این نکته که توجه به ایمنی و محیط زیست مانعی برای تولید نیست، اظهار داشت که این موارد در نهایت به تولید محصولات باکیفیت‌تر کمک کرده و انسانی که نسبت به محیط پیرامون خود حساس است، نسبت به خروجی فعالیت‌های خود نیز دقت بیشتری خواهد داشت.

ابطحی همچنین ضرورت بازنگری در شیوه آموزش HSE در دانشگاه‌ها را مطرح کرد و پرسید آیا آموزش اجباری در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری پاسخگو است یا باید آموزش‌ها از مقاطع پایین‌تر آغاز شود.

اصلاح نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌های مدیریتی

معاون پژوهشی وزارت علوم بیان داشت که رفتار افراد مبتنی بر بینش‌هایی است که در طول زمان شکل می‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت صرفا با اجباری‌کردن یک دوره آموزشی، مسئله ایمنی به طور کامل حل شود.

وی با اشاره به اهمیت ردپای کربن و الزامات محیط زیستی در تولید که بر ورود محصولات به بازار تأثیر می‌گذارد، گفت که سلامت کارکنان و رعایت اصول ایمنی نیز باید به عنوان مؤلفه‌های اساسی فعالیت‌های علمی و تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

ابطحی در پایان تأکید کرد که ساختار مدیریتی دانشگاه‌ها باید مسئولیت این موضوع را به صورت روشن و مشخص تعریف کند و جایگاه آن را بالاتر از یک کمیته معمولی ارتقا دهد.

وی همچنین بر ضرورت حاکم‌شدن این رویکرد در نظام تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کشور تأکید کرد و خواستار گنجاندن الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست در این نظام شد.