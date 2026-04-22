اصلاحات جامع در نظام اداری و استخدامی کشور؛ تمرکز بر دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامههای دولت برای اصلاح نظام اداری و استخدامی، توسعه دولت الکترونیک، بهبود فرآیندهای استخدامی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خبر داد. همچنین به یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای عرصه خدمت اشاره شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی هابر ترک ترکیه به تشریح برنامههای دولت در راستای بهبود نظام اداری و استخدامی کشور پرداخت.
او با اشاره به اهمیت موضوعات اداری و استخدامی در ارتقای کیفیت خدمات دولتی، بر باور دولت مبنی بر اینکه اصلاحات اساسی در این نظام نه تنها کارایی و بهرهوری را افزایش میدهد بلکه رضایت شهروندان را نیز در پی خواهد داشت، تاکید کرد. رفیعزاده به توسعه دولت الکترونیک به عنوان یک رویکرد نوین در ارائه خدمات عمومی اشاره کرد و گفت که این رویکرد میتواند نیاز به مراجعه حضوری شهروندان را کاهش داده و فرآیندهای اداری را تسهیل کند.
پروژههای متعددی در این زمینه در حال اجراست، از جمله سامانه ثبت نام الکترونیکی برای مجوزهای کسبوکار، سامانههای مالیاتی، ثبت احوال و خدمات اجتماعی که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه، شفافیت را نیز افزایش میدهند. راهاندازی سامانه 'فوریتهای اداری' نیز به منظور رسیدگی سریع به مشکلات و شکایات مردم در دستور کار قرار گرفته است. این سامانه به عنوان پلی ارتباطی موثر بین مردم و دولت عمل خواهد کرد.
در زمینه مدیریت منابع انسانی، دولت در تلاش است تا فرآیندهای استخدامی را اصلاح کرده و نیروهای متخصص و واجد شرایط را جذب دستگاههای دولتی کند. معیارهای شفاف و دقیقی بر اساس شایستگیها و مهارتها برای این منظور تعیین شده است. آموزش و توانمندسازی کارکنان نیز از اولویتهای مهم دولت است و دورههای آموزشی منظم برای کارکنان فعلی و جدید برگزار خواهد شد.
ایجاد یک فرهنگ سازمانی مثبت با تاکید بر همکاری، احترام و شفافیت نیز در دستور کار قرار دارد. سلامت روان کارکنان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و برنامههایی برای ارائه مشاورههای روانشناختی و حمایتهای رفاهی در حال طراحی است. بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرآیندهای اداری نیز به عنوان راهکاری برای تسهیل استخدام، آموزش و ارزیابی مورد بررسی قرار دارد.
رفیعزاده در ادامه به چالشهای پیش روی اجرای این برنامهها اشاره کرد و مقاومت برخی بخشها در برابر تغییرات و کمبود منابع مالی را از جمله این چالشها برشمرد، اما تاکید کرد که دولت با همکاری همه ذینفعان و تخصیص درست منابع، این موانع را پشت سر خواهد گذاشت. او همچنین به شهدای جنگ تحمیلی و ۶۸ نفر از پرسنل اداری که در محل خدمت خود جان خود را فدای ملت کردند، ادای احترام کرد و حضور مردم در خیابانها و مراسم بزرگداشت شهدا را نشاندهنده همبستگی و وفاداری به آرمانهای آنان دانست.
در پایان، رفیعزاده بر عزم دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اصلاح نظام اداری و استخدامی تاکید کرد و گفت که با همکاری تمامی نهادها و سازمانها، میتوان نظام اداری کشور را بهبود بخشید و خدمات مطلوبتری را به شهروندان ارائه داد
سازمان اداری و استخدامی دولت الکترونیک اصلاحات اداری استخدام خدمات دولتی شهدا