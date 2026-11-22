آلمان با اصلاحات بنیادین در نهادهای اطلاعاتی، به سازمان اطلاعات فدرال و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی اختیار عملیات مخفی، خرابکاری و اقدامات تلافی‌جویانه سایبری را می‌دهد تا در برابر تهدیدات روسیه بایستد.

آلمان با آغاز اصلاحاتی بنیادین در ساختار امنیتی خود، مسیر جدیدی را در دکترین دفاعی و اطلاعاتی‌اش انتخاب کرده است. در پی تغییرات عمیق در محیط تهدیدات جهانی و به ویژه افزایش حملات ترکیبی از سوی روسیه ، این کشور تصمیم گرفته است تا محدودیت‌های تاریخی اعمال شده بر سرویس‌های اطلاعاتی خود را حذف کند. این تغییر رویه به معنای پایان دوران "گیاه‌خواری" یا رویکرد غیرتهاجمی سابق ماموران اطلاعاتی آلمان است.

تغییر جایگاه سازمان اطلاعات فدرال

سازمان اطلاعات فدرال آلمان و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی که پیش از این تنها مسئول جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بودند، اکنون اختیار انجام عملیات مخفی را پیدا خواهند کرد. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرده است که این نهادها از سرویس‌های صرفاً جمع‌آوری‌کننده اطلاعات، به سرویس‌های مخفی واقعی تبدیل خواهند شد. این تحول به معنای اعطای اختیارات جدید برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه و خرابکاری در خارج از مرزهای آلمان است.

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تمرکز بر جنگ سایبری و نفوذ دیجیتال

یکی از ابعاد کلیدی این اصلاحات، تمرکز شدید بر نسل جدید اطلاعات سایبری است. در چارچوب بازسازی نهادهای اطلاعاتی متناسب با عصر جاسوسی سایبری، واحدهای جدیدی ایجاد می‌شوند که قادر به انجام حملات دیجیتال و عملیات نفوذ با بهره‌گیری از هوش مصنوعی هستند. این واحدها می‌توانند با نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای کشورهای خارجی، داده‌ها را دستکاری یا حذف کنند و سرورها و زیرساخت‌های دیجیتال دشمنان را از کار بیندازند.

ماموران اطلاعاتی آلمان همچنین اجازه خواهند داشت با استفاده از قطعات معیوب یا دستکاری‌شده در محموله‌های کالا، سامانه‌های تسلیحاتی کشورهای خارجی را غیرقابل استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند شامل تخریب فیزیکی تاسیسات تولیدی مانند کارخانه‌های پهپاد یا آزمایشگاه‌های سلاح شیمیایی باشد تا از تولید این تسلیحات جلوگیری شود.

محدودیت‌های اختیارات و حساسیت‌های تاریخی

با وجود گسترش اختیارات، ماموران اطلاعاتی آلمان هنوز مجاز به بازداشت متهمان یا استفاده از زور مستقیم که در اختیار پلیس است، نمی‌باشند. این محدودیت زمانی اعمال می‌شود که مداخله پلیس امکان‌پذیر نباشد یا شرایط تهدید به گونه‌ای باشد که نیاز به اقدام سریع و مخفیانه وجود داشته باشد. دولت آلمان این اصلاحات را به عنوان "اصلاح قرن" توصیف می‌کند، اما آن را با حساسیت‌های عمیق تاریخی در افکار عمومی همراه دانسته است.

عملکردهای گشتاپو در دوره آلمان نازی و همچنین فعالیت‌های اشتازی در آلمان شرقی، همچنان بدگمانی عمیقی را در جامعه این کشور نسبت به گسترش اختیارات نهادهای اطلاعاتی برمی‌انگیزد. به همین دلیل، پس از جنگ جهانی دوم، اختیارات این نهادها به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود شده بود، اما اکنون تغییرات جدیدی در این زمینه صورت می‌گیرد.

هدف کاهش وابستگی به آمریکا و دفاع از اروپا

آلمان در پی جنگی که روسیه در سال ۲۰۲۲ علیه اوکراین آغاز کرد، با اعلام "نقطه عطفی تازه" در سیاست‌های خود، روندی از تحول بنیادین در دکترین دفاعی و امنیتی‌اش را آغاز کرد. این کشور با ایجاد صندوق ویژه دفاعی ۱۰۰ میلیارد یورویی، در حال اجرای نقشه‌ای برای تبدیل ارتش آلمان به قدرتمندترین ارتش اروپا است و اصلاح نهادهای اطلاعاتی نیز یکی از ارکان مهم این دکترین است.

برلین در شرایطی که آمریکا قصد دارد حضور نظامی خود در اروپا را کاهش دهد، می‌خواهد وابستگی خود به نهادهای اطلاعاتی متحدانی مانند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را کاهش دهد. دولت آلمان با این اصلاحات می‌خواهد مسئولیت بیشتری برای امنیت قاره اروپا بر عهده بگیرد و بازدارندگی موثرتری در برابر روسیه ایجاد کند، چرا که تهدیدهای ترکیبی الگوی امنیت ملی را به‌طور بنیادین تغییر داده‌اند.