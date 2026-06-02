اصلاح الگوی مصرف و توسعه پایدار در ایران

معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «اصلاح مصرف و برد سه طرفه» در روزنامه اعتماد نوشت: مصرف زیاد زمانی در گذشته نشانی از توسعه‌یافتگی بود تا اینکه موضوع عدالت بین نسلی و توسعه پایدار به عنوان یک شرط قطعی بقای انسان مورد توجه جوامع قرار گرفت. محدودیت منابع جهان و عدم تحمل پسماند و آلودگی، موضوع ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک را به سیاست کشورها وارد کرد. از جهت فرهنگ ایرانی و دینی ما هم مصرف اگر بر قاعده نباشد، می‌شود اسراف و خطا. موضوع اصلاح الگوی مصرف از سال‌ها و دهه‌ها قبل در برنامه‌های ۵ ساله کشور و دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و سیاستگذاری و اقداماتی برای تحقق آن انجام شد. بر همین اساس دفاتر بهینه‌سازی مصرف در دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو و بعد در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شکل گرفت. سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست از ابتدا چه در قالب دفتر تغییر اقلیم و چه در قالب مباحث توسعه پایدار موضوع اصلاح الگوی مصرف را پیگیر بود‌.

معصومه ابتکار نوشت: در شهر تهران بیش از دو میلیون واحد مسکونی دارای موتورخانه گرمایشی بوده که با واحدهای تولیدی و تجاری استان تهران رقم بسیار بالایی را می‌سازد.

این مطالعه را سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت یازدهم انجام داد و نتیجه اینکه اگر برای بهینه‌سازی و به‌روزرسانی تجهیزات و سیستم‌ها از نظر هوشمندسازی یا نصب ترموستات اقدام شود، می‌توان بهینه‌سازی مصرف را ارتقا داد و از این محل، صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق قابل توجه خواهد بود. معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «اصلاح مصرف و برد سه طرفه» در روزنامه اعتماد نوشت: مصرف زیاد زمانی در گذشته نشانی از توسعه‌یافتگی بود تا اینکه موضوع عدالت بین نسلی و توسعه پایدار به عنوان یک شرط قطعی بقای انسان مورد توجه جوامع قرار گرفت.

محدودیت منابع جهان و عدم تحمل پسماند و آلودگی، موضوع ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک را به سیاست کشورها وارد کرد. از جهت فرهنگ ایرانی و دینی ما هم مصرف اگر بر قاعده نباشد، می‌شود اسراف و خطا. موضوع اصلاح الگوی مصرف از سال‌ها و دهه‌ها قبل در برنامه‌های ۵ ساله کشور و دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و سیاستگذاری و اقداماتی برای تحقق آن انجام شد.

بر همین اساس دفاتر بهینه‌سازی مصرف در دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو و بعد در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شکل گرفت. سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست از ابتدا چه در قالب دفتر تغییر اقلیم و چه در قالب مباحث توسعه پایدار موضوع اصلاح الگوی مصرف را پیگیر بود‌





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