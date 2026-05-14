اصغر فرهادی ، کارگردانی که نامش با دقت، ظرافت و کالبدشکافی روابط پیچیده انسانی گره خورده است، بار دیگر با اثر جدید خود به نام داستانهای موازی در یکی از معتبرترین سکوهای سینمایی جهان، یعنی جشنواره فیلم کن ، حضور یافت.
این حضور تنها یک رویداد حرفهای برای نمایش یک اثر هنری نیست، بلکه فرصتی است تا جهان با دیدگاههای عمیق و دغدغههای انسانی یکی از برجستهترین چهرههای سینمای معاصر ایران آشنا شود. فیلم جدید او که با همکاری بازیگران فرانسوی تولید شده است، نشاندهنده تلاشی برای فراتر رفتن از مرزهای جغرافیایی و جستجوی زبانی مشترک است که بتواند رنجها و شادیهای انسانها را فارغ از ملیت بازگو کند.
با این حال، در پشت پرده این موفقیتهای بینالمللی و تشویقهای ایستاده، قلبی میتپد که با شدت هر چه بیشتر برای وطنش میشکند و میتپد. فرهادی در حاشیه این جشنواره پرزرق و برق، در گفتوگویی صمیمانه و در عین حال تکاندهنده با یک خبرنگار فرانسوی، از لایههای پنهان احساسات خود پرده برداشت و از نیاز مبرم و شدید خود برای بازگشت به خاک ایران سخن گفت.
او با لحنی که ترکیبی از غم و اشتیاق بود، بیان کرد که هرچند برای پیشبرد پروژههای هنری خود به خارج از کشور میرود، اما این دوری برایش هرگز آسان نیست. به محض اینکه آخرین صحنه فیلمبرداری پایان مییابد و تعهدات کاریاش به سر میرسد، احساس میکند که گویی تکهای از وجودش در خانه جا مانده است و نیاز دارد تا در سریعترین زمان ممکن به کنار خانوادهاش در ایران بازگردد.
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این گفتگو، زمانی بود که خبرنگار فرانسوی از او پرسید که چگونه میتوان در شرایطی که کشور مادری درگیر تلاطم، جنگ یا بحران است، تمرکز لازم برای کار کرد و چگونه میتوان آرامشی را یافت که پیشنیاز هر خلق هنری به نظر میرسد. پاسخ فرهادی در این نقطه، یک چرخش فلسفی در تعریف هنر بود. او با قاطعیت بیان کرد که برخلاف باور عموم، آرامش لزوماً پیشنیاز خلق کردن نیست.
از دیدگاه او، هنر نه از دل سکون و آرامش، بلکه از دل آشفتگی، اضطراب و تلاطمهای درونی سرچشمه میگیرد. او معتقد است که خلاقیت در واقع واکنشی است به وضعیتهای ناپایدار و رنجهایی که انسان را احاطه کردهاند. به عبارت دیگر، هنر ابزاری است برای تبدیل درد به زیبایی و تبدیل اضطراب به معنا.
او با صراحت گفت که از داشتن این احساسات اضطرابی خوشحال نیست و کسی دوست ندارد در وضعیت آشفتگی به سر ببرد، اما همین فشار روانی و رنجهای اجتماعی است که هنرمند را به سمت نوشتن و ساختن سوق میدهد. از نظر او، هنر پاسخی است به تمام آن فریادهای خاموشی که در فضای جامعه طنینانداز است و تلاشی است برای مشارکت در بهبود جهان و کاهش رنجهای بشری.
در تحلیل عمیقتر سخنان فرهادی، میتوان دریافت که او سینما را نه به عنوان یک سرگرمی، بلکه به عنوان یک رسالت اجتماعی و انسانی میبیند. فیلم داستانهای موازی احتمالاً بازتابی از همین دیدگاه است؛ جایی که تضادها و مواجهههای انسانی در بستر یک روایت سینمایی بررسی میشوند. او تأکید میکند که میل به نوشتن در مورد آشفتگیها، در واقع تلاشی است برای درک بهتر جهان و پیدا کردن راهی برای همدردی با دیگران.
این رویکرد نشان میدهد که فرهادی حتی در اوج شهرت جهانی، همچنان ریشه در واقعیتهای تلخ و شیرین زندگی روزمره مردم دارد و دغدغههایش را از دل همین تضادها بیرون میکشد. او با پذیرش اضطراب به عنوان یک موتور محرک برای هنر، در واقع به ما میگوید که پذیرش رنج، اولین قدم برای گذار از آن است.
در نهایت، حضور او در جشنواره کن با فیلمی که بازیگران فرانسوی در آن نقشآفرینی کردهاند، نشان میدهد که او میخواهد رنجهای انسانی را به زبانی جهانی ترجمه کند تا شاید در نهایت، این گفتگوهای سینمایی منجر به درکی عمیقتر از انسانیت و صلح در جهان شود. او در پایان سخنانش، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که خانه، جایی است که معنای واقعی زندگی در آن نهفته است و هر موفقیت جهانی در برابر حس تعلق به وطن و خانواده، رنگ میبازد
