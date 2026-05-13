اصحاب سبت: حکایت تاریخی و اخلاقی

در این متن، نویسنده به بررسی داستان «اصحاب سبت» در سنت‌های دینی و ارتباط آن با معضلات امروز می‌پردازد. داستان «اصحاب سبت» حکایت گروهی از بنی‌اسرائیل است که با تکیه بر فرمان الهی، به حیله‌گری شرعی روی آوردند و به جای احترام به فرمان، به صید ماهی در روز شنبه پرداختند. این داستان، نماد کسانی است که با حفظ ظواهر دین و رعایت فرمالیستی احکام، در پی دورزدن بنیادین‌ترین اصول اخلاقی و انسانی هستند.

در قاموس تمامی ادیان الهی، احکام و شریعت بیش از آنکه مجموعه‌ای از محدودیت‌های خشک و بی‌روح باشند، سپری برای حفاظت از جان، مال و کرامت انسان بوده‌اند.

غایت دین، رساندن بشر به صلح درونی و بیرونی است. اما در تراژدی معاصر، با پدیده‌ای هولناک روبه‌رو هستیم: قدرتمندانی که با تکیه بر قرائت‌های تحریف‌شده و گزینشی از متون مقدس، بر پوسته مناسک پای می‌فشارند، اما در همان حال، مغز انسانیت را با بمب‌های خوشه‌ای متلاشی می‌کنند. این پارادوکس خونین، ما را به بازخوانی یکی از عبرت‌آموزترین داستان‌های کهن وامی‌دارد؛ داستانی که گویی امروز در ابعادی وسیع‌تر و وحشتناک‌تر در حال تکرار است.

داستان «اصحاب سبت» (یاران روز شنبه) در سنت‌های دینی، فقط یک حکایت تاریخی نیست، بلکه یک «تیپ‌شناسی اخلاقی» است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اصحاب سبت تیپ‌شناسی اخلاقی دین و اخلاق جنگ و صلح حقوق بشر

United States Latest News, United States Headlines