در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر می‌شوند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا، دو معترض بازداشت ‌شده در جریان انقلاب ملی در دی‌ماه ۱۴۰۴، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

دادگاه رسیدگی به پرونده آن‌ها روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آن‌ها در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شده‌اند. در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشت‌شده که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است





