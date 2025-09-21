محمدامین حقگو در این مقاله به بررسی راهبرد «اشغالگری گازی» رژیم صهیونیستی میپردازد و نقش انرژی، بهویژه گاز، را در پیشبرد اهداف توسعهطلبانه، عادیسازی روابط و تثبیت اشغالگری مورد تحلیل قرار میدهد. وی با اشاره به حمایتهای آمریکا و اتحادیه اروپا از این رژیم، به بررسی پیامدهای این رویکرد برای امنیت منطقه، حقوق فلسطینیان و استقلال اقتصادی کشورهای منطقه میپردازد. همچنین، نقش مصر، اردن، و اروپا در این راهبرد و تبدیل آنها به ابزاری برای تثبیت اشغالگری و وابستگی منطقهای، مورد بررسی قرار میگیرد.
محمدامین حقگو: خاورمیانه در دوران معاصر دستخوش تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بنیادینی شده است که ریشه در دگرگونی بازارهای جهانی انرژی و تغییر معادلات قدرت دارد. رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از حمایت کامل آمریکا و اتحادیه اروپایی، از منابع انرژی، بهویژه گاز طبیعی ، بهعنوان ابزاری راهبردی برای پیشبرد اهداف توسعهطلبانه، عادیسازی روابط و تثبیت اشغالگری خود استفاده میکند.
این رویکرد که «اشغالگری گازی» نامیده میشود، علاوه بر به خطر انداختن امنیت منطقه، به پایمال شدن حقوق ملت فلسطین و نقض حاکمیت و استقلال اقتصادی کشورهای منطقه منجر میشود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است مقابله با این روند مخرب و قرار دادن رژیم صهیونیستی در تنگنای اقتصادی، تجاری و انرژی، از اهمیت حیاتی برخوردار است تا زمینه برای تقویت محور مقاومت و انزوای رژیم در منطقه فراهم آید.\ماهیت توسعهطلبانه اشغالگری گازی رژیم صهیونیستی بر یک راهبرد استوار است که در آن معاملات گاز به ابزاری برای تثبیت اشغالگری و ادغام اقتصادی رژیم در منطقه تبدیل میشود. این راهبرد که بر ایجاد «وابستگیهای عمیق اقتصادی» کشورهای همسایه به زیرساختهای انرژی این رژیم متمرکز است، بهعنوان یک طرح استعماری نوین و «عادیسازی نهادینه» تلقی میشود. این فرآیند نه تنها با اصول صلح و همزیستی در تضاد است، بلکه بر نفی موجودیت فلسطینیان و اشغال دائمی سرزمینهایشان استوار است. پیوند میان بخش انرژی رژیم صهیونیستی و امنیت آن آشکارا در پی فریب ملتهای منطقه است تا با پروژههای فراوان و ظاهرالصلاح اقتصادی، منازعه فلسطین در پشت پردههای به ظاهر توافق صلح و همکاریهای اقتصادی پنهان بماند. جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعامل اقتصادی با رژیم اشغالگر را مشارکت در نسلکشی فرساینده و تداوم یک تصویر ژئوپلیتیک از رژیم اشغالگر خشونتورز میداند و نباید آن را طبیعی، مشروع یا حتی موجب صلح و امنیت تلقی کرد. این راهبرد منطقهای نهتنها قدرت تولید میکند، بلکه اشغالگری را نیز تثبیت میکند، از همین رو مقابله همهجانبه با آن برای ملتهای آزاده جهان یک ضرورت است.\بررسی نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از زیرساختهای انرژی کشورهای همسایه، عمق طرح توسعهطلبانه آن را بیش از پیش آشکار میسازد. مصر و اردن، بهعنوان نمونههای بارز ابزار و پایگاه این راهبرد، نقشآفرینی میکنند. در ابتدا خط لوله «اشکلون-العریش» برای واردات گاز ارزان از مصر به سرزمین اشغالی استفاده میشد، اما با کشف ذخایر گازی عظیم در سرزمینهای غصبشده، این خط لوله معکوس شد تا گاز تولیدی رژیم به مصر صادر شود. این تغییر، ضمن پاسخگویی به نیاز داخلی مصر، از زیرساختهای مایعسازی LNG مصر برای صادرات مازاد به بازار اروپا بهره میبرد. این روند به کاهش ذخایر گازی مصر و توقف پلتفرم تامار اسرائیل دامن زد و با اعمال فشار بر طبقه حاکم مصر برای خرید گاز از اسرائیل، قاهره را به نخستین مشتری گاز رژیم اشغالگر تبدیل کرد. وابستگیهای جدیدی که برای مردم مصر زیانبار و بیسابقه بوده و امنیت ملی و اقتصادی این کشور را به رژیم صهیونیستی وابسته کرده است. اردن نیز با امضای قرارداد ۱۵ ساله گازی (از ۲۰۱۶) بهعنوان تسهیلگر تجاری برای صادرات گاز رژیم صهیونیستی به اروپا عمل میکند و متحمل نوعی مشابه از وابستگی و استعمار شده است. این قرارداد نهتنها اردن را ملزم به واردات گاز گرانقیمت کرده، بلکه ظرفیت بهرهبرداری اردن از منابع داخلی گاز را تا سال ۲۰۳۱ محدود ساخته است. این توافقات که در ابتدا محرمانه و با هدف عادیسازی اقتصادی بیسر و صدا منعقد شد، با اعتراضات مردمی گسترده مواجه شد و بهعنوان خیانت سیاسی به همبستگی مردم مصر و اردن با مقاومت فلسطین تلقی میشود. در این راهبرد، مصر و اردن به ابزارهایی تبدیل شدهاند که وابستگی امنیت انرژی آنها به تأمین سوخت اشغال میانجامد. این وضعیت، سرمایه و شرکتها را به سود رژیم صهیونیستی جذب کرده، اقتصاد اشغالگر را تقویت کرده و استقلال انرژی و مالی مردم این کشورها و زندگی ۳ میلیون فلسطینی ساکن اردن را در گرو این رژیم قرار میدهد. این تاکتیک که سالها در غزه آزمایش شده، هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی را برای ملتهای منطقه به همراه داشته است. سیاستهای انرژی اتحادیه اروپایی پس از جنگ اوکراین، شاهد هجوم جهانی به گاز و تغییر در مسیرهای تأمین انرژی بوده است. این تحولات، فرصتی را برای رژیم صهیونیستی فراهم کرد تا خود را جایگزین بخشی از واردات گاز روسیه به اروپا کند. اگرچه حجم واردات LNG از رژیم صهیونیستی اندک و نامنظم است، اما اهمیت سیاسی آن از دیدگاه رژیم صهیونیستی و حامیان آن بسیار زیاد است. توافقنامه تفاهم سهجانبه در ژوئن ۲۰۲۲ میان اتحادیه اروپایی، مصر و رژیم صهیونیستی، برای اولینبار امکان واردات گاز این رژیم به اروپا را فراهم آورد. اروپا با این پیمان، طناب نجات صادرات گاز از شرق مدیترانه را برای رژیم صهیونیستی تضمین کرده و با تسلیحات و کمکهای نظامی از زیرساختهای گازی رژیم اشغالگر و آبهای اشغالی فلسطین حمایت میکند. قبرس نیز که زمانی از حامیان سرسخت مقاومت فلسطین بود، پس از کشفیات گاز در لوانت، به شریکی نوین برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و همکاری نزدیکی در گردشگری، فناوری، صنایع نظامی و املاک برقرار کرده است
