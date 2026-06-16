اسپیسایکس با بزرگترین خرید تاریخ خود وارد حوزه هوش مصنوعی شده است و توافقی تمامسهامی به ارزش 60 میلیارد دلار برای خرید شرکت Anysphere، توسعهدهنده دستیار برنامهنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی Cursor، امضا کرده است.
اسپیسایکس با بزرگترین خرید تاریخ خود وارد حوزه هوش مصنوعی شده است و توافقی تمامسهامی به ارزش 60 میلیارد دلار برای خرید شرکت Anysphere، توسعهدهنده دستیار برنامهنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی Cursor، امضا کرده است.
این معامله با هدف تقویت جایگاه اسپیسایکس در بازار هوش مصنوعی سازمانی انجام میشود. انیاسفر یک استارتآپ مستقر در سانفرانسیسکو است که از هوش مصنوعی برای خودکارسازی بخشهای عمدهای از فرایند توسعه نرمافزار استفاده میکند. ابزار Cursor این شرکت بهطور گسترده میان برنامهنویسان کاربرد دارد.
بر اساس اسنادی که به نهادهای ناظر ارائه شده، دو طرف توافقنامه ادغام امضا کردهاند که طبق آن یکی از زیرمجموعههای اسپیسایکس به نام X67 Inc. در انیاسفر ادغام میشود و در نهایت Cursor به زیرمجموعهای صددرصد متعلق به اسپیسایکس تبدیل خواهد شد. این معامله کمتر از یک هفته پس از آن انجام میشود که شرکت ایلان ماسک عرضه اولیه سهام پرسر و صدای خود را به پایان رساند و نشاندهنده گامی تهاجمی برای عبور از حوزه موشک و ماهواره و ورود به نرمافزارهای هوش مصنوعی سازمانی است.
در زمان نگارش این گزارش، سهام اسپیسایکس در معاملات پیش از گشایش بازار کمی کمتر از 200 دلار معامله میشد؛ قیمتی که بیش از 4 درصد بالاتر از بهای پایانی روز دوشنبه و حدود 50 درصد بالاتر از قیمت عرضه اولیه 135 دلاری آن است. این خرید در ادامه اختیاری انجام میشود که اسپیسایکس در ماه آوریل به دست آورد؛ زمانی که توافق شد این شرکت یا در ادامه سال Cursor را با قیمت 60 میلیارد دلار تصاحب کند یا برای یک شراکت محدودتر در زمینه تامین توان محاسباتی 10 میلیارد دلار بپردازد.
شرکت Cursor که در سال 2022 تاسیس شده، به سرعت رشد کرده و بنا بر دادههایی که این ماه در اختیار رویترز قرار داده است، حدود 2.6 میلیارد دلار درآمد سالانه از مشتریان تجاری گزارش میکند. این شرکت پیشتر بیش از 3 میلیارد دلار از حامیانی از جمله انویدیا و OpenAI جذب سرمایه کرده بود.
اسپیسایکس در ماه فوریه با شرکت چتبات ایلان ماسک، xAI، ادغام شد و این معامله جدید میتواند جایگاه xAI را در حوزه کدنویسی با کمک هوش مصنوعی، حوزهای که در آن از رقبا عقب مانده، تقویت کند و در عین حال دسترسی Cursor به توان محاسباتی بسیار بیشتری را فراهم آورد. چند ایالت آمریکا اوپنایآی را بهدلیل ایمنی کاربران چتجیپیتی در آستانه عرضه اولیه احضار کردند.
این معامله نشاندهنده گامی بزرگ برای اسپیسایکس در ورود به بازار هوش مصنوعی سازمانی است. با این خرید، اسپیسایکس میتواند جایگاه خود را در این بازار تقویت کند و از مزیتهای رقبا جلوگیری کند. در عین حال، این معامله میتواند دسترسی Cursor به توان محاسباتی بسیار بیشتری را فراهم آورد و به رشد سریع این شرکت کمک کند.
در مجموع، این معامله نشاندهنده گامی بزرگ برای اسپیسایکس در ورود به بازار هوش مصنوعی سازمانی است و میتواند تأثیر زیادی بر این بازار داشته باشد
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