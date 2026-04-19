اسپانیا خواستار تعلیق دائمی توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا با اسرائیل شد

نخستوزیر اسپانیا اعلام کرد که این کشور به زودی رسماً از اتحادیه اروپا درخواست تعلیق دائمی توافقنامه تجاری با رژیم صهیونیستی را ارائه خواهد داد، زیرا معتقد است اسرائیل قوانین بینالمللی را نقض میکند.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا ، روز سهشنبه رسماً از اتحادیه اروپا درخواست خواهد کرد که توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی را به طور دائمی تعلیق کند. این اقدام اسپانیا در پی نقض مکرر قوانین بینالمللی توسط اسرائیل و پیامدهای فاجعهبار اقدامات آن در منطقه غرب آسیا صورت میگیرد.
سانچز در سخنرانی خود در رویدادی در گیبرالئون، تاکید کرد که این تصمیم از روی دشمنی با مردم اسرائیل نیست، بلکه ناشی از مخالفت دولت اسپانیا با اقدامات جاری تلآویو است. وی افزود: «کسی که قوانین بینالمللی و ارزشهای اتحادیه اروپا را لغو میکند، نمیتواند شریکی برای این بلوک باشد.» نخستوزیر اسپانیا با اشاره به اینکه این ابتکار «نه چپگرایانه است و نه راستگرایانه»، از حمایت دیگر شرکای اروپایی برای اجرای این تصمیم ابراز امیدواری کرد.
وی در ادامه، اقدامات رژیم صهیونیستی را «آتشافروزی» در غرب آسیا خواند و بیان داشت که این جنگ، که آن را «یک اشتباه بزرگ» توصیف کرد، نه تنها جان هزاران نفر را گرفته، بلکه منجر به آوارگی میلیونها نفر و میلیاردها یورو خسارت اقتصادی شده است. سانچز از مقامات مسئول خواستار توقف فوری این جنگ و مقابله با سیاستهای بنیامین نتانیاهو شد.
این اقدام اسپانیا در حالی صورت میگیرد که پیش از این، یک طومار شهروندان اروپایی با بیش از یک میلیون امضا از هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، خواستار تعلیق کامل همکاری با رژیم صهیونیستی شده بود. کمیسیون اروپا اکنون باید این امضاها را بررسی کند و در صورت تایید، ظرف شش ماه تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
اسپانیا پیش از این نیز در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی، سفارت خود در اراضی اشغالی را تعطیل و سفیر خود را برای همیشه فراخوانده بود. همچنین، این کشور در جریان جنگ غزه، اجازه استفاده از حریم هوایی و بنادر خود را برای انتقال تسلیحات به سرزمینهای اشغالی نداده و در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نیز اجازه استفاده از پایگاههای هوایی خود را به واشنگتن نداد. این اقدامات نشاندهنده موضع قاطع اسپانیا در قبال سیاستهای اسرائیل و پایبندی آن به قوانین بینالمللی و حقوق بشر است.
نخستوزیر اسپانیا با این حرکت، فشاری قابل توجه بر اتحادیه اروپا وارد میآورد تا در برابر نقض مداوم قوانین بینالمللی توسط اسرائیل موضعی قاطعتر اتخاذ کند و به انزوای دیپلماتیک و اقتصادی این رژیم دامن بزند. این اقدام همچنین میتواند تاثیر بسزایی بر دیگر کشورهای اروپایی داشته باشد و آنان را به بازنگری در روابط خود با اسرائیل ترغیب کند.
اسپانیا با این گام، خود را در صف مقدم مدافعان حقوق فلسطینیان و نظم بینالمللی قرار داده است و این موضوع میتواند جایگاه این کشور را در عرصه بینالمللی تقویت کند. انتظار میرود که این درخواست اسپانیا، بحثهای داغی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برانگیزد و سرنوشت روابط این بلوک با اسرائیل را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.
در شرایطی که جنایات جنگی در غزه همچنان ادامه دارد، تصمیم اسپانیا پاسخی قاطع به جامعه جهانی است که خواستار عدالت و پاسخگویی است. این ابتکار اسپانیا میتواند نقطه عطفی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال مسئله فلسطین باشد.
