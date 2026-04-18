اسپانیا، اسلوونی و ایرلند خواستار تعلیق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل شدند

سه کشور عضو اتحادیه اروپا با ارسال نامه‌ای مشترک به رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، خواستار بررسی تعلیق توافقنامه همکاری با اسرائیل به دلیل نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شدند.

روزنامه اسپانیا یی کادنا سر گزارش داده است که اسپانیا ، اسلوونی و ایرلند به طور رسمی از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا باب گفتگو و بررسی در مورد امکان تعلیق توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل را باز کند. این اقدام سه کشور اروپایی در واکنش به وضعیت پرتنش خاورمیانه، به ویژه تشدید درگیری‌ها در لبنان صورت گرفته است.

وزرای امور خارجه این سه کشور در نامه‌ای مشترک که خطاب به کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ارسال شده، خواستار واکنش فوری و قاطع از سوی اتحادیه اروپا در قبال تحولات جاری در منطقه شده‌اند. آنها بر لزوم بررسی دقیق اقدامات اسرائیل تاکید کرده و نگرانی عمیق خود را از نقض مستمر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط این رژیم ابراز داشته‌اند. این نامه تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا باید با پایبندی به ارزش‌های بنیادین خود، مسئولیت اخلاقی و سیاسی جامعه بین‌المللی را در قبال این وضعیت بر عهده بگیرد.

وزرای اسپانیا، اسلوونی و ایرلند به صراحت از بروکسل خواسته‌اند تا از هرگونه سکوت یا انفعال در مواجهه با اینگونه تخلفات آشکار حقوق بشری خودداری کند، چرا که حفظ اصول و اعتبار اتحادیه اروپا در گرو همین رویکرد است. نامه مذکور همچنین به تصویب لایحه مجازات اعدام برای فلسطینیان در اسرائیل اشاره کرده و آن را یک نقض جدی حقوق بشر و گامی به عقب در تعهدات اسرائیل به اصول دموکراتیک دانسته است.

این سه کشور معتقدند که چنین اقداماتی نه تنها اصول بنیادین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، بلکه به طور قابل توجهی به تشدید بحران منطقه‌ای دامن می‌زند. در کنار ابراز نگرانی از وضعیت عمومی، وزرای خارجه اسپانیا، اسلوونی و ایرلند از توافق آتش‌بس در لبنان استقبال کرده‌اند. با این حال، آنها از تمام طرف‌های درگیر در لبنان خواسته‌اند تا با حفظ خویشتنداری و رویکردی مسئولانه، تلاش‌های خود را برای پایان دادن به خشونت‌ها و حملات متوقف کنند.

این نامه با یادآوری بررسی‌های قبلی در خصوص پایبندی اسرائیل به تعهدات خود طبق ماده ۲ توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل، به طور روشنی بیان داشته که تل‌آویو در عمل به تعهدات حقوق بشری خود کوتاهی کرده است. این موضوع، ضرورت بازنگری جدی در رویکرد اتحادیه اروپا در قبال اسرائیل را بیش از پیش برجسته می‌سازد. در پایان، نامه بر لزوم اتخاذ اقدامات قوی و فوری از سوی اتحادیه اروپا، با در نظر گرفتن تمامی گزینه‌های موجود، تاکید کرده است تا بتواند به طور مؤثر به وضعیت فعلی در منطقه واکنش نشان دهد و از تکرار نقض فاحش حقوق بین‌الملل جلوگیری نماید.

فشارهای دیپلماتیک این سه کشور اروپایی نشان‌دهنده شکاف فزاینده در دیدگاه‌های اعضای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های اسرائیل است و انتظار می‌رود این مسئله، بحث‌های جدی را در بروکسل به همراه داشته باشد. اهمیت این درخواست در آن است که می‌تواند مقدمه‌ای برای اتخاذ تدابیر الزام‌آورتر از سوی اتحادیه اروپا علیه اسرائیل باشد، امری که سال‌هاست مورد مناقشه قرار گرفته است.

این اقدام سه کشور عضو اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی و درگیری‌های مداوم در منطقه منتشر می‌شود. جامعه بین‌المللی در هفته‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌ها در مرزهای لبنان و سوریه با اسرائیل بوده است. نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها و گسترش دامنه آن به دیگر نقاط منطقه، عامل اصلی این درخواست بوده است.

اسپانیا، اسلوونی و ایرلند با اتکا به اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، تلاش دارند تا اتحادیه اروپا را به سمت اتخاذ موضعی قاطعانه‌تر سوق دهند. آنها معتقدند که منفعل ماندن در برابر نقض مداوم قوانین بین‌المللی، اعتبار و جایگاه اتحادیه اروپا را در صحنه جهانی تضعیف می‌کند. بنابراین، این نامه یک فراخوان جدی برای بازنگری در سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های منطقه‌ای است.

این موضوع نشان می‌دهد که در داخل اتحادیه اروپا، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نحوه برخورد با اسرائیل وجود دارد و فشارهای رو به رشدی برای اتخاذ رویکردی مسئولانه‌تر در قبال سیاست‌های این کشور در حال شکل‌گیری است. بررسی تعلیق توافقنامه همکاری می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش فشار بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشد.





