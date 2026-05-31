اسناد اختصاصی دریافت شده توسط ایران اینترنشل فاش می کنند که یک شرکت چینی به همراه شرکای ترکیهای و اماراتی، مواد شیمیایی ضروری برای ساخت موشک بالستیک را به سپاه پاسداران میرسانند و شبکهای برای دور زدن تحریمهای آمریکا دارد
ایران اینترنشنال به اسناد ویژهای دست یافته که نشان می دهد یک شرکت چین ی با هماهنگی دولت خود و دو شرکت ترکیهای و اماراتی، در تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساخت موشکهای بالستیک به سپاه پاسداران کمک می کند.
این اسناد که توسط گروه هکری پرانا استخراج شده و به ایران اینترنشنال واگذار شده است، نه تنها نقش چین را در تأمین مواد اولیه نشان می دهد بلکه نحوه دور زدن تحریمهای آمریکا توسط شبکهای از شرکتها را نیز توضیح می دهد. شرکت هاوکان که پیشتر واسطه فروش نفت سپاه به پالایشگاههای چین بوده و چهار سال پیش به دلیل تأمین مالی نیروی قدس تحت تحریم قرار گرفته بود، در این اسناد به نام شرکت گلدن گلوب دمیر چلیک اشاره می کند.
این شرکت در توافقنامهای با هاوکان برای تأمین محصولات شیمیایی ویژه برای تجهیزات مهم نظامی بیان می کند که تمام مجوزهای صادراتی به صورت محرمانه توسط مقامات چین صادر شده است. سند دیگری تأیید می کند انفجار مرگبار در اسکله رجایی بندرعباس که در ششم اردیبهشت سال 1404 رخ داد، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بوده و از آن پس یافتن کشتیهای مناسب برای حمل این محموله تقریباً غیرممکن شده است.
همان انفجار منجر به کشته شدن حداقل هفتاد نفر شد و پس از آن تلاش برای پنهانسازی مسیرهای حمل و نقل افزایش یافت
