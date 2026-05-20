سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدامات اخیر آمریکا، آن را نقض صریح حقوق بینالملل و عامل اصلی ناامنی در آبهای آزاد خواند. بقائی همچنین درباره تعیین هدف تمرکز اصلی تهران در ادامه مذاکرات با آمریکا و ادامه نقش واسطه پاکستانی در پیوستن به جمعبندیها صحبت کرد.
اسماعیل بقایی با تأکید بر استقلال عمل تهران در پیگیری حقوق ملی، "لافاظیها و تهدیدات طرفهای خارجی" را بیاثر خواند. بازداشت حامیان احزاب اپوزیسیون در برلونی به دستور دولت اوغانی | واکنش به گزارش هندی، مصر تُحذّر منازعات مسلحانه بین...
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، مبنی بر تداوم تبادل پیامها از طریق میانجی پاکستانی و ارائه توضیحات تکمیلی جهت شفافسازی متون ارسالی میان طرفین، افزود: * تمرکز اصلی تهران بر "خاتمه جنگ" و تحقق مطالبات روشن ایران است. * از جمله این مطالبات، آزادسازی اموال بلوکه شده و توقف اقدامات ایذایی و "راهزنی دریایی" علیه کشتیرانی ایران. * استفاده از ادبیات "اولتیماتوم و ضربالاجل" علیه جمهوری اسلامی ایران مضحک است و چنین فشارهایی هرگز کارگر نخواهد بود.
* ایران فارغ از رفتارهای تهدیدآمیز و انواع فشارهای سیاسی و نظامی، مسیر خود را برای تأمین منافع ملی و احقاق حقوق حقه خود با جدیت پیش میبرد. * برخی از دموکراتهای تندرو به دنبال تحریک ترامپ و درگیر کردن او در منازعه با ایران هستند.
