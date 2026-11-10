اسماعیل سقاب اصفهانی: کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق و گاز ضروری است

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره سناریوهای زمستان، لزوم کاهش مصرف خانوارها و همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحاتی ارائه داد.

اسماعیل سقاب اصفهانی ، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در واکنش به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال قطعی گسترده گاز و برق در فصل سرما، اعلام کرد که تعیین قطعی سناریوهای فصل زمستان در حال حاضر ممکن نیست. وی توضیح داد که نتیجه نهایی به متغیرهای کلیدی شامل شرایط دقیق آب‌وهوایی، الگوی مصرف مردم و صنایع، و همچنین سرعت بازیابی زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده در چرخه تولید وابسته است.

سه بسته اصلی دولت برای مدیریت مصرف

اسماعیل سقاب اصفهانی بیان کرد که هیئت دولت برای مدیریت بحران‌های احتمالی انرژی، خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است. اجرای این برنامه‌ها به عواملی مانند وضعیت هوای پیش‌رو، حجم مصرف خانوارها و صنایع، شرایط کلی کشور و سرعت بازگشت ظرفیت‌های تولید آسیب‌دیده به مدار بستگی دارد. وی افزود که دولت سه بسته اصلی را برای عبور از این دوره طراحی کرده است.

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اولین بسته بر افزایش تولید و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تمرکز دارد. همکاران در شرکت ملی گاز و سایر مجموعه‌های حوزه انرژی با تمام ظرفیت فعالیت می‌کنند تا بخش‌های آسیب‌دیده به شرایط تولید پیشین بازگردند. این اقدام برای تضمین پایداری شبکه سراسری انرژی در اولویت قرار گرفته است.

کاهش مصرف دومین محور برنامه دولت محسوب می‌شود و در این بخش از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند صداوسیما، بسیج، شهرداری‌ها و استانداری‌ها استفاده خواهد شد. برنامه‌های آموزش و تشویق مردم برای کاهش مصرف در دست اجراست و انتظار می‌رود خانوارها با مراجعه به قبوض سال گذشته، مصرف گاز و برق خود را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهند.

بسته سوم به دیپلماسی انرژی و افزایش واردات انرژی اختصاص دارد. اسماعیل سقاب اصفهانی با تاکید بر ارتباط مستقیم ناترازی گاز و برق گفت که بیش از ۹۰ درصد برق کشور از گاز تامین می‌شود. بنابراین کمبود گاز مستقیماً بر تولید برق اثر می‌گذارد و برای جبران بخشی از کمبود، نیروگاه‌ها از سوخت مایع استفاده می‌کنند.

شرایط و سناریوهای قطعی برق و گاز

سناریوی نخست دولت این است که با بازگشت ظرفیت‌های تولید و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف، نیازی به قطعی گاز و برق وجود نخواهد داشت. اما اگر هوا به‌شدت سرد شود و مصرف افزایش یابد، احتمال بروز محدودیت‌ها وجود دارد. همکاری لازم از سوی مردم و صنایع برای جلوگیری از این اتفاق شرط اصلی است.

اسماعیل سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد که دولت تنها به کاهش مصرف خانوار اکتفا نمی‌کند. اقدامات همزمانی در حوزه کاهش قاچاق، مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی در زنجیره تولید و توزیع دنبال می‌شود. هدف نهایی گزارش‌دهی شفاف به مردم درباره میزان کاهش اتلاف انرژی و قاچاق در کنار کاهش مصرف است.

وی با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکلات انرژی کشور، بیان کرد که ناترازی فعلی حاصل مشکلات انباشته طی سال‌های گذشته و حملات به زیرساخت‌هاست. عبور از زمستان پیش‌رو به معنای حل مسئله انرژی نیست و رفع ریشه‌ای آن نیازمند اقدام تدریجی در یک دوره سه تا چهار ساله است.

تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا

اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از پایش لحظه‌ای جریان انرژی خبر داد. هدف این همکاری نظارت بر تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی است و سازمان به دنبال رفع موانع استانداردسازی و تامین منابع مالی برای زیرساخت‌های نظارتی است.

بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، منابع مالی خود را از محل صرفه‌جویی و گواهی‌ها بازگردانند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با فناوری‌های هوشمند و تجهیزات پایش در کاهش مصرف و قاچاق انرژی مشارکت کنند.

این سازوکار تنها به حوزه قاچاق محدود نمی‌شود و در بخش‌های کشاورزی، صنعت، نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل نیز پیگیری می‌شود. هدف تبدیل صرفه‌جویی انرژی به یک انگیزه اقتصادی برای همه بخش‌ها از جمله خانوارها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی است تا ارزش صرفه‌جویی محقق‌شده به قیمت بازار دریافت شود.

اسماعیل سقاب اصفهانی همچنین از برنامه‌های سازمان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط وسایل فرسوده خبر داد. مدل‌های مختلفی متناسب با نوع وسیله نقلیه طراحی شده و مذاکرات با دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این برنامه‌ها در حال انجام است تا از هدررفت انرژی در بخش حمل‌ونقل کاسته شود.