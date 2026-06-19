اسلاوکو وینچیچ برای قضاوت در جام جهانی 2026 انتخاب شد

کمیته داوران فیفا، اسلاوکو وینچیچ، داور سرشناس اسلوونیایی را برای قضاوت در جام جهانی 2026 انتخاب کرده است. این مسابقه در هفته دوم گروه دهم بین تیمهای ملی الجزایر و اردن برگزار میشود.
کمیته داوران فیفا، اسلاوکو وینچیچ، داور سرشناس اسلوونیایی را برای قضاوت دیدار تیمهای ملی الجزایر و اردن در هفته دوم گروه دهم جام جهانی 2026 انتخاب کرد.
این مسابقه روز 2 تیر در ورزشگاه لیوایز شهر سانفرانسیسکو برگزار میشود و برای هر دو تیم که در هفته نخست مقابل آرژانتین و اتریش شکست خوردهاند، اهمیت زیادی دارد. توماژ کلانچنیک و آندراژ کواچیچ، دو هموطن وینچیچ، به عنوان کمکداور در این مسابقه حضور خواهند داشت. اوشان نیشن از جامائیکا داور چهارم خواهد بود و کالب ولز از ترینیداد و توباگو نیز به عنوان کمکداور ذخیره انتخاب شده است.
وینچیچ 46 ساله در سال 2020 به دلیل حضور در یک مهمانی در بوسنی و هرزگوین، نامش در پروندهای جنجالی مرتبط با سلاح، مواد مخدر و فساد مطرح شد. پلیس در جریان یورش به یک مزرعه در منطقه بییلینا، مقادیری کوکائین، چندین قبضه سلاح، جلیقه ضدگلوله، پول نقد و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط کرد.
داور اسلوونیایی در آن پرونده به عنوان شاهد حضور یافت و بعدها اعلام کرد که تنها برای یک دیدار کاری به بوسنی سفر کرده و حضور در آن مهمانی را بزرگترین اشتباه خود میداند. با وجود آن حواشی، وینچیچ همچنان یکی از داوران مطرح فوتبال اروپا به شمار میرود. او سابقه قضاوت فینال لیگ اروپا 22-2021 بین آینتراخت فرانکفورت و رنجرز و همچنین فینال لیگ قهرمانان اروپا 24-2023 میان رئال مادرید و بوروسیا دورتموند را در کارنامه دارد.
این نخستین باری خواهد بود که وینچیچ دیداری از تیمهای ملی الجزایر و اردن را در جام جهانی سوت میزند. او پیش از این نیز در دور نخست جام جهانی 2026، دیدار برزیل و مراکش را که با تساوی 1-1 به پایان رسید، قضاوت کرده بود
اسلاوکو وینچیچ، جام جهانی 2026، داوران فیفا، فوتبا
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