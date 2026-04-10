در حالی که دیپلماسی برای آتش‌بس در منطقه تلاش می‌کند، اسرائیل با اتخاذ رویکردی تهاجمی، خود را برای یک جنگ فرسایشی آماده می‌کند. این استراتژی جدید، پیامدهای جدی برای لبنان، غزه و کل منطقه به دنبال دارد و با واکنش‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.

در حالی که دیپلماسی بین تهران و واشینگتن برای آغاز گفت‌وگو و تثبیت آتش‌بس با تردید و کندی پیش می‌رود، نشانه‌های میدانی حاکی از سیاست متفاوتی از سوی اسرائیل است. بر اساس گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز که در تاریخ پنج‌شنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، اسرائیل با نادیده گرفتن فضای کاهش تنش، خود را برای «یک درگیری فرسایشی و بی‌پایان» آماده می‌کند. این رویکرد، فراتر از یک تاکتیک نظامی، یک تغییر استراتژیک در دکترین امنیتی اسرائیل است که پس از وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳ شکل گرفته است.

این تغییر، اسرائیل را از وضعیت دفاع مرزی به سمت وضعیت «جنگ نیمه‌دائمی» سوق داده است. مقامات نظامی و دفاعی اسرائیل در گفت‌وگو با رویترز اذعان داشتند که این استراتژی مهار، ناشی از درکی «واقع‌بینانه و تلخ» از شرایط میدانی است: «پس از دو سال و نیم نبرد سنگین، اکنون برای سران این کشور روشن شده که حذف کامل ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و حماس، عملاً غیرممکن است.» ناتان براون، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی، این وضعیت را چنین تفسیر می‌کند: «رهبران اسرائیل به این نتیجه رسیده‌اند که در جنگی ابدی علیه دشمنانی گرفتار شده‌اند که تنها با ایجاد رعب و وحشت، متفرق کردن و ضربات پیش‌دستانه می‌توان آن را مدیریت کرد.» به همین دلیل، در حالی که واشینگتن و تهران، چهارشنبه بر سر آتش‌بس دو هفته‌ای توافق کردند، اسرائیل به صراحت راه خود را جدا کرد. دولت اسرائیل اگرچه پذیرفته است حملات مستقیم به خاک ایران را متوقف کند، اما اعلام کرده است که کارزار نظامی‌اش علیه حزب‌الله تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد. ارتش این کشور در حال حاضر مشغول پیاده‌سازی نقشه‌ای است که حدود هشت درصد از خاک لبنان را تا رودخانه لیتانی، به یک منطقه جنگی خالی از سکنه تبدیل می‌کند. این رویکرد، چیزی شبیه به دکترین «زمین سوخته» است که در غزه اجرا شد و اکنون در جنوب لبنان نیز در حال اجراست. رویترز گزارش می‌دهد که اسرائیل با صدور فرمان تخلیه برای صدها هزار غیرنظامی لبنانی، «تخریب سیستماتیک روستاهای شیعه‌نشین» را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، ایجاد یک «منطقه پاکسازی شده» به عمق پنج تا ۱۰ کیلومتر فراتر از مرزها است تا شهرک‌های اسرائیلی دیگر در تیررس مستقیم راکت‌ها و موشک‌های ضدتانک قرار نگیرند. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل اعلام کرده است که در بازرسی خانه‌های تخلیه‌شده، در ۹۰ درصد موارد، شواهدی از انبار تسلیحات یا مقرهای عملیاتی حزب‌الله یافت شده است. بر اساس این ادعا، اسرائیل این خانه‌ها را نه محل سکونت، بلکه «اهداف نظامی» تعریف کرده است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرده است که روستاهای مرزی لبنان دقیقاً طبق الگوی «رفح و خان یونس» با خاک یکسان خواهند شد تا هرگونه امکان بازگشت یا تهدید در آینده از بین برود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیام‌های اخیر خود با افتخار از ایجاد «کمربندهای امنیتی» یاد کرده است. نگاهی به نقشه جدید منطقه، عمق این پیشروی را نشان می‌دهد. اسرائیل هم‌اکنون کنترل بیش از نیمی از مساحت غزه را در دست دارد و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی، قصدی برای عقب‌نشینی کامل ندارد. در جبهه سوریه، از قله‌های استراتژیک جبل‌الشیخ (مرتفع‌ترین نقطه حرمون) تا امتداد رودخانه یرموک، تحت نظارت و کنترل شدید نظامی اسرائیل قرار گرفته است. در جنوب لبنان نیز، اسرائیل با ایجاد یک منطقه حائل وسیع، عملاً حاکمیت دولت لبنان را بر بخش بزرگی از اراضی جنوبی‌اش زیر سوال برده است.\این سیاست نظامی اسرائیل با هشدارهای جدی حقوقی همراه شده است. عران شامیر-بورر، متخصص حقوق بین‌الملل، هشدار می‌دهد که تخریب گسترده املاک غیرنظامی بدون بررسی‌های دقیق حقوقی، نقض آشکار قوانین جنگی است. اگرچه این دکترین امنیتی جدید ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت حملات بکاهد، اما هزینه‌های پنهان آن بسیار زیاد است. تحلیلگران نظامی هشدار می‌دهند که مدیریت هم‌زمان چهار جبهه فعال (لبنان، غزه، سوریه و کرانه باختری)، فشار طاقت‌فرسایی بر نیروی انسانی ارتش و منابع مالی وارد می‌کند. از سوی دیگر، شکاف عمیقی میان دیدگاه‌های بین‌المللی و باورهای عمومی در اسرائیل شکل گرفته است. نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که تنها ۲۱ درصد از اسرائیلی‌ها به امکان هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با یک دولت فلسطینی باور دارند و اکثریت جامعه، آتش‌بس‌های فعلی را تنها «تنفسی کوتاه» پیش از دور بعدی نبرد می‌دانند. این وضعیت، چشم‌انداز آینده منطقه را به شدت تیره و تار کرده است.\در همین حال، واکنش‌های بین‌المللی نیز به این تحولات افزایش یافته است. ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در تاریخ پنج‌شنبه ۲۰ فروردین، حملات گسترده اسرائیل به لبنان را «به شدت» محکوم کرد. او همچنین خواستار توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها و بازگشایی تنگه هرمز شد. به گفته بارو، مسئله لبنان نیز باید در توافق آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، گنجانده شود. بارو افزود: «فکر نمی‌کنم بتوانیم از یک برنده در جنگ کنونی سخن بگوییم؛ در حال حاضر آتش‌بس برقرار است.» وزیر خارجه فرانسه همچنین خواستار کنار گذاشتن برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای و توقف استفاده از موشک‌ها و پهپادها از سوی جمهوری اسلامی شد. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز اعلام کرد هرگونه نقض آتش‌بس در خاورمیانه محکوم است و بازگشت آزادی کشتی‌رانی در تنگه هرمز برای ایتالیا و اتحادیه اروپا «یک منفعت حیاتی» به شمار می‌رود. او گفت: «ما تا یک قدمی نقطه بی‌بازگشت پیش رفتیم، اما اکنون با چشم‌انداز شکننده‌ای از صلح روبه‌رو هستیم.» بریتانیا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، برای بررسی نزدیک‌تر تحولات، در تاریخ ۲۰ فروردین وارد امارات متحده عربی شد. ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، نیز اعلام کرد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز باید بدون دریافت عوارض باشد. او گفت: «آزادی‌های بنیادین در دریاها نباید به‌صورت یک‌جانبه لغو یا واگذار شود.» کوپر همچنین بر حمایت از پیشنهادهای سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کشتی‌های گرفتار در این آبراه تاکید کرد و خواستار گنجاندن مسئله لبنان در آتش‌بس شد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده نگرانی فزاینده جامعه جهانی از گسترش دامنه درگیری‌ها و بی‌ثباتی در منطقه است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اسرائیل جنگ لبنان غزه آتش‌بس

United States Latest News, United States Headlines