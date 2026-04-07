در پی افزایش تنش‌ها در منطقه، ارتش اسرائیل از مردم ایران خواست از سفر با قطار و حضور در نزدیکی خطوط راه‌آهن خودداری کنند. همزمان، گزارش‌هایی از وقوع انفجارهایی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، آبادان و یزد منتشر شده است. این حوادث در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالاست.

ارتش اسرائیل از مردم ایران خواست از سفر با قطار یا حضور در نزدیکی خطوط راه‌آهن خودداری کنند. این درخواست در پی تشدید تنش ‌ها و افزایش حملات احتمالی به ایران مطرح شده است. در همین راستا، گزارش‌هایی از حملات و انفجار هایی در نقاط مختلف ایران از جمله تهران ، آبادان ، یزد و پردیس منتشر شده است. مخاطبان ایران ‌اینترنشنال نیز از شنیدن صدای انفجار و مشاهده موشک‌های تاماهاک در آسمان تهران خبر داده‌اند.

یکی از مخاطبان در پیامی نوشت: ساعت ۱۰:۳۰ صبح سه‌شنبه ۱۸ فروردین در تهران، صدای موشک شنیدیم و به پشت‌بام رفتیم. تعداد زیادی موشک تاماهاک در غرب تهران رد می‌شد که با چشم غیرمسلح هم قابل دیدن بود. یک شهروند نیز عکس موشک تاماهاک در آسمان تهران را برای ایران‌اینترنشنال ارسال کرد. ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در سه‌شنبه ۱۸ فروردین، برخاستن دود ناشی از انفجارهای مهیب را در پی حملات هوایی به تهران نشان می‌دهد. در همین حال، سازمان ضدتروریسم اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد پهپادهایی که شب گذشته به خانه یک شهروند اصابت کردند و منجر به جان باختن یک زوج شدند، از ایران هدایت شده بودند. بر اساس این بیانیه‌، پهپادهای انتحاری هدایت‌شده به سمت اربیل، از داخل خاک ایران به پرواز درآمده‌ بودند. ریاست اقلیم کردستان عراق در واکنش به این رویداد، از دولت عراق خواست مسئولیت خود را برای جلوگیری از حملات تروریستی ایفا کند و مانع تکرار تجاوز به اقلیم و شهروندان بی‌دفاع این منطقه شود. بدین ترتیب، شمار مجموع قربانیان حملات به اقلیم کردستان عراق از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۱۶ نفر رسید. این حوادث، نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای دیگری نیز به گوش می‌رسد. یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی نوشت: ساعت ۱۱:۳۰ سه‌شنبه، در آبادان صدای انفجارهای پی‌درپی شنیده شد. بر اساس ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در سه‌شنبه ۱۸ فروردین، دود سفید ناشی از انفجاری مهیب در پارچین تهران به آسمان برخاسته است. ویدیوی دیگری، وقوع انفجارهای مهیبی را در نزدیکی شهر یزد در سه‌شنبه ۱۸ فروردین نشان می‌دهد. معاون استاندار یزد نیز از حمله به دو نقطه در خارج از شهر یزد خبر داد. رسانه‌های ایران نیز از حمله به ساختمانی در فاز ۴ شهر پردیس در استان تهران خبر دادند. این حملات و انفجارها در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالاست و طرف‌های درگیر به دنبال راهکارهایی برای مقابله با یکدیگر هستند. افزایش این حملات و تبادل اتهامات، نگرانی‌ها از وقوع یک درگیری گسترده‌تر را افزایش داده است. در این میان، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ادامه صادرات نفت ایران گفت که در حال تنظیم ترتیبات خاصی برای تنگه هرمز هستند و شرایط این تنگه به زمان پیش از جنگ باز نخواهد گشت. همچنین، نت‌بلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، گزارش داد ایران اکنون در روز سی‌ونهم قطع اینترنت قرار دارد و این وضعیت بیش از ۹۱۲ ساعت ادامه پیدا کرده است. این محدودیت‌ها دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی را محدود کرده و آن‌ها را به شبکه داخلی، یا اینترانت، محدود کرده است. خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز از وقوع چند انفجار در اطراف فرودگاه مهرآباد، محدوده بزرگراه حکیم و خیابان مولوی تهران خبر داد. این وقایع نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع و افزایش تنش‌ها در منطقه است





