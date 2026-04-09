وزیر خارجه اسرائیل با انتقاد از حملات حزب‌الله و رد آتش‌بس، لبنان را تحت نفوذ ایران خواند و حملات اسرائیل به مواضع حزب‌الله را تایید کرد. این موضع‌گیری هم‌زمان با تشدید تنش‌ها در منطقه و صدور فرمان انحصار سلاح در لبنان است.

وزیر امور خارجه اسرائیل با تاکید بر موضع ایالات متحده در مورد عدم شمول لبنان در مذاکرات آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، حملات اسرائیل به مواضع حزب‌الله در لبنان را توجیه کرد و آتش‌بس با حزب‌الله را به عنوان «موضع رژیم تروریستی ایران » محکوم نمود.

گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، با اشاره به شلیک ۶۵۰۰ موشک، راکت و پهپاد توسط حزب‌الله به سمت اسرائیل از ۱۱ اسفند، بدون هیچ‌گونه پاسخ متقابل از سوی اسرائیل، مدعی شد که حملات اخیر اسرائیل، اقدامی هدفمند و مبتنی بر اطلاعات بوده و ده‌ها هدف تروریستی، از جمله مراکز فرماندهی حزب‌الله، انبارهای سلاح و سایت‌های پرتاب را هدف قرار داده است. او با رد درخواست‌های برای آتش‌بس با حزب‌الله، این اقدام را در راستای منافع ایران تلقی کرد و هشدار داد که این امر نه تنها لبنان را عملاً تحت اشغال ایران قرار می‌دهد، بلکه آن را به طور رسمی به قلمرو ایران تبدیل می‌کند. ساعر همچنین به موضع ایالات متحده مبنی بر عدم شمول لبنان در توافقات آتی اشاره کرد و یادآور شد که حزب‌الله بارها مخالفت خود را با خلع سلاح اعلام کرده است، که این امر به گفته او، نقض تعهدات حزب‌الله در آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ است.\واکنش اسرائیل به حملات حزب‌الله و موضع‌گیری در قبال آتش‌بس، در پی اظهارات مقامات لبنانی و بین‌المللی مبنی بر ضرورت خویشتنداری و تلاش برای کاهش تنش‌ها صورت گرفت. در این میان، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، حملات اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد که این انتقادات با واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل مواجه شد. در ادامه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، نیز موضع خود را در خصوص عدم شمول لبنان در توافق آتش‌بس اعلام کرد و این موضوع را تأیید نمود. در همین راستا، هیأت وزیران لبنان نیز در واکنش به حملات اسرائیل، فرمانی را برای انحصار حمل سلاح در دست ارتش و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور در بیروت صادر کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه همچنان رو به افزایش است و احتمال گسترش درگیری‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر، حذف خبر سفر هیئت ایرانی به اسلام‌آباد توسط سفیر جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها را در خصوص اهداف و جزئیات این سفر افزایش داده است و این موضوع ابعاد دیگری از پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک منطقه را به تصویر می‌کشد.\به دنبال حملات اسرائیل به لبنان و موضع‌گیری مقامات اسرائیلی، تحلیلگران بر این باورند که این تحولات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه به همراه داشته باشد. تشدید تنش‌ها، تهدیدی جدی برای ثبات لبنان و همچنین امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اصرار اسرائیل بر عدم شمول لبنان در توافق آتش‌بس، نشان‌دهنده عزم این رژیم برای مقابله با حزب‌الله و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه است. این در حالی است که تلاش‌های بین‌المللی برای میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها، تاکنون نتیجه‌ای نداشته و هر دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. تحولات اخیر همچنین، سؤالاتی را در مورد نقش و نفوذ ایران در لبنان و همچنین آینده روابط بین حزب‌الله و دولت لبنان مطرح می‌کند. این وضعیت، پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی منطقه را دوچندان کرده و ضرورت اتخاذ رویکردی دیپلماتیک و همه‌جانبه برای حل بحران را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان، نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، در مدیریت بحران و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines