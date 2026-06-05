سی‌ان‌ان گزارش داد که اسرائیل در جریان جنگ ایران، به صورت مخفی شماری از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. این ماموریت بخشی از شبکه‌ پایگاه‌های مخفی در خاورمیانه بود که برای تسهیل عملیات علیه تهران مورد استفاده قرار گرفت.

سی‌ان‌ان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد اسرائیل در جریان جنگ ایران ، به‌صورت محرمانه شماری از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد.

این ماموریت بخشی از شبکه‌ پایگاه‌های مخفی در خاورمیانه بود که برای تسهیل عملیات علیه تهران مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این گزارش که جمعه ۱۵ خرداد منتشر شد، نیروهای اسرائیلی از چندین مکان در جنوب جمهوری آذربایجان و در مجاورت مرزهای شمالی ایران فعالیت می‌کردند. دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند یگان‌های ویژه کماندویی اسرائیل در این منطقه مستقر بودند و ماموریت‌های اطلاعاتی و عملیات پهپادی را اجرا می‌کردند.

به گفته این افراد، استقرار این نیروها در جمهوری آذربایجان به اسرائیل امکان می‌داد تا از موقعیتی راهبردی، شمال ایران را در طول جنگ زیر نظر داشته باشد. سی‌ان‌ان نوشت استقرار مخفیانه نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان تنها یکی از بخش‌های شبکه نظامی این کشور در خاورمیانه بود. شبکه‌ای که به ارتش اسرائیل دامنه عملیاتی «کم‌سابقه‌ای» بخشید. این رسانه افزود این مساله همچنین بیانگر نقش برخی کشورهای همسایه ایران در تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی است.

نقشی که در مواردی با آگاهی این کشورها و در برخی موارد، احتمالا بدون اطلاع کامل آن‌ها ایفا شده است. با وجود ادامه مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی‌ برای پایان دادن به جنگ، تنش‌ها به‌طور کامل فروکش نکرده ویک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت عملیات اسرائیل در جمهوری آذربایجان شامل ده‌ها نیرو بود که در میان آنان، اعضای نیروهای ویژه، یگان نخبه هوابرد رزمی و امداد و نجات اسرائیل، و همچنین ماموران موساد حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، حضور نظامی در آذربایجان به اسرائیل امکان می‌داد که در صورت بروز حادثه برای خلبانان این کشور در جریان جنگ، عملیات جست‌وجو و نجات هوایی از خاک آذربایجان انجام شود. سی‌ان‌ان اضافه کرد اسرائیل از سال‌ها پیش آذربایجان را «شریک راهبردی» خود در مقابله با حکومت ایران می‌داند.

به گفته دو منبع آگاه، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه در ایران، اسرائیل ماموریتی محرمانه را در امتداد مرز ایران و آذربایجان طراحی کرد که هدف آن، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی از طریق استقرار تجهیزات شنود و جمع‌آوری داده‌ها برای اقدامات بعدی بود. این منابع افزودند اسرائیل قصد داشت این ماموریت را هم‌زمان با موج نخست حملاتی که برای اواخر دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اجرا کند.

با این حال، به گفته آنان، پس از آن که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از موافقت جمهوری اسلامی با توقفسخنگوی سفارت آذربایجان در ایالات متحده در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان اعلام کرد باکو «ادعاهای بی‌اساس» را درباره استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای انجام عملیات علیه کشورهای ثالث رد می‌کند. پایگاه‌های مخفی اسرائیلی در کشورهای منطقه سی‌ان‌ان در ادامه گزارش داد به‌دلیل فاصله بیش از ۱۵۰۰ کیلومتری اسرائیل با تهران، این کشور برای اجرای یک کارزار نظامی مستمر، واحدهای نظامی و اطلاعاتی خود را به‌طور پنهانی در مکان‌هایی نزدیک‌تر به مرزهای ایران مستقر کرد.

بر اساس این گزارش، پایگاه‌های مخفی اسرائیل تنها به جمهوری آذربایجان محدود نبوده و در نقاط دیگری از منطقه، از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند نیز فعال بوده‌اند. این نیروها در ابتدا به‌عنوان تیم‌های پشتیبانی و نجات برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بودند، اما به‌تدریج دامنه ماموریت‌های آن‌ها گسترش یافت و این پایگاه‌ها به مراکزی برای فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی تبدیل شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان، به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل در دی‌ماه ۱۴۰۴، زمینه دسترسی این کشور به یک موقعیت راهبردی در منطقه را فراهم کرد. این موقعیت می‌تواند در پشتیبانی از عملیات هوایی دوربرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مسیرهای پروازی پیرامون شبه‌جزیره عربستان، نقش‌آفرین باشد. در عراق برای پشتیبانی لجستیکی و انجام احتمالی عملیات جست‌وجو و نجات در جریان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد انفجار در فاصله میان دو سکوی پهلوگیری شناور تک‌نقطه‌ای (SBM 1 و SBM 2) رخ داده و ظاهراً ناشی از یک حمله پهپادی بوده است. با این حال، هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل حمله یا زمان دقیق وقوع آن منتشر نشده است. این حادثه باعث توقف عملیات بارگیری نفت در پایانه مینا الفحل شده؛ پایانه‌ای که یکی از مراکز اصلی صادرات نفت عمان به شمار می‌رود.

داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی LSEG نیز نشان می‌دهد که روز جمعه چندین نفتکش غول‌پیکر در آب‌های اطراف این بندر لنگر انداخته بودند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از اختلال در روند صادرات نفت از این پایانه باشد. رویترز گزارش داده است که مسئولان پایانه مینا الفحل در خارج از ساعات اداری در دسترس نبوده‌اند و تاکنون هیچ مقام رسمی عمانی درباره این حادثه اظهار نظر نکرده است.

رسانه‌های حکومتی ایران روز چهارشنبه مدعی شده بودند که نیروهای ایرانی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها دارای «مرکز کنترل و فرماندهی» بوده و در حال نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران در دریای عمان بوده است، هدف قرار داده‌اند. با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرده و هیچ حمله‌ای به شناورهای آمریکایی را تایید نکرده است.

مشخص نیست که آیا میان ادعای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن یک شناور آمریکایی و انفجار رخ‌داده در پایانه نفتی مینا الفحل ارتباطی وجود دارد یا خیر





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