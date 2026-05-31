اسرائیل برای گسترش عملیات به بیروت نیاز به تأیید آمریکا دارد

خبری از تلاش اسرائیل برای اخذ تأیید ایالات متحده برای گسترش عملیات نظامی خود به بیروت و بحث‌های داخلی در مورد طرح نبرد گسترده در لبنان.

کانال دوازده تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اسرائیل درخواست‌های رسمی خود را برای گسترش عملیات نظامی به بیروت از جمله حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا ارائه کرده و واشنگتن را موافقت خواسته است.

یک منبع اسرائیلی گفت دولت دونالد ترامپ در این مورد نشان‌دادن گشودگی و سعه صدر بیشتری دارد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت‌وگو کرد. منابع مطلع که در جریان جزئیات این تماس تلفنی هستند گفتند نتانیاهو اظهار داشت اسرائیل نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند و بیروت نمی‌تواند برای حزب‌الله امن باشد و افزود این موضوع برای موفقیت مذاکرات نیز مشکل‌ساز است.

کانال سیزدهم تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد که نتانیاهو عصر امروز مقامات ارشد امنیتی نمایندگان ارتش اسرائیل و دیگر نهادهای نظامی را گرد هم آورد تا درباره طرحی برای گسترش قابل توجه نبرد در لبنان از جمله عملیات در بیروت که ایالت آویو تاکنون به دلیل فشارها و درخواست‌های واشنگتن تا حد زیادی از آن اجتناب کرده بود بحث و تبادل نظر کنند. نهادهای نظامی یک طرح گسترده را به نتانیاهو ارائه داده‌اند اما مقامات اذعان دارند سوالات کلیدی در مورد اهداف آن چگونگی پایان چنین عملیاتی و چگونگی تطبیق آن با تماس‌های مداوم بین اسرائیل لبنان و واشنگتن همچنان پابرجاست.

یک مقام ارشد امنیتی گفت این تصمیم اکنون روی میز نتانیاهو است. با این حال آزادی عمل اسرائیل در لبنان همچنان به شدت وابسته به تأیید آمریکاست به این معنی که هرگونه گسترش عملیات به ویژه در بیروت احتمالاً به چراغ سبز ترامپ نیز نیاز خواهد داشت. با وجود اعلام آتش‌بس در اواسط ماه آوریل حملات اسرائیل به لبنان کماکان ادامه دارد.

وزارت بهداشت لبنان روز یک‌شنبه اعلام کرد که از دوم مارس تاکنون ۳۴۱۲ نفر در حملات اسرائیل به شهادت رسیده و ۱۰۲۶۹ دیگر زخمی شده‌اند





