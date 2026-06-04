اسرائیل و لبنان با آمریکا به توافق در مورد آتش‌بس رسیدند و با اجرای آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس به توقف کامل حملات حزب‌الله لبنان و خروج همه نیروهای آن از بخش جنوب لیتانی مشروط است. همچنین، دو طرف بر روند ایجاد «مناطق آزمایشی» برای ارتش لبنان و خروج همه عناصر غیردولتی از آن، به سرعت پیش خواهند رفت.

در پی برگزاری دور تازه مذاکرات سه‌جانبه به میزبانی واشنگتن، اسرائیل و لبنان به توافق رسیدند و با اجرای آتش‌بس موافقت کردند. این آتش‌بس به توقف کامل حملات حزب‌الله لبنان و خروج همه نیروهای آن از بخش جنوب لیتانی مشروط است.

همچنین، دو طرف بر روند ایجاد «مناطق آزمایشی» برای ارتش لبنان و خروج همه عناصر غیردولتی از آن، به سرعت پیش خواهند رفت. آمریکا نیز در این بیانیه، حمایت خود از حاکمیت دولت‌های لبنان و اسرائیل را تکرار کرد و هرگونه توافق برای توقف درگیری‌ها را باید به صورت مستقیم میان دو دولت، با میانجی‌گری ایالات متحده، و نه از مسیرهای جداگانه، حاصل شود.

همچنین، آمریکا اعلام کرد که قصد دارد از ارتش لبنان حمایت کند تا توانایی آن برای اعمال مؤثر حاکمیت در سراسر خاک لبنان افزایش یابد





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