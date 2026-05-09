اسرائیل پایگاه نظامی مخفی در عراق ایجاد کرد تا پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران کند

اسرائیل در جریان جنگ با حکومت ایران یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرد که برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، استقرار نیروی ویژه و تیم‌های جست‌وجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفت. این گزارش همچنین می‌گوید، زمانی که یک جنگنده اف-۱۵ آمریکایی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد، اسرائیل پیشنهاد کمک در عملیات نجات را مطرح کرد اما نیروهای آمریکایی خود دو خلبان را نجات دادند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، اسرائیل پیش از آغاز جنگ با حکومت ایران یک پایگاه نظامی مخفی در صحرای عراق ایجاد کرده بود و این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی ایران، استقرار نیروی ویژه و تیم‌های جست‌وجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفت.

همچنین، زمانی که یک جنگنده اف-۱۵ آمریکایی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد، اسرائیل پیشنهاد کمک در عملیات نجات را مطرح کرد اما نیروهای آمریکایی دو خلبان را نجات دادند. در نتیجه این درگیری، یک سرباز عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند





