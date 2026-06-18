اسرائیل از طریق حساب رسمی خود اعلام کرد حزبالله لبنان از زمان اعلام آتشبس تاکنون با شلیک صدها موشک و راکت، ۱۹ اسرائیلی را کشته است. این درحالیست که آمریکا و ایران بر حفظ آتشبس تأکید دارند.
اسرائیل اعلام کرد گروه حزبالله لبنان از زمان اعلام آتشبس در ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ کمتر از دو ماه پیش با شلیک صدها موشک ، راکت و پهپاد، ۱۹ اسرائیل ی را کشته است.
حساب رسمی اسرائیل به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس روز پنجشنبه ۲۸ خرداد این اقدامات حزبالله را نقض مداوم و مرگبار آتشبس نامید و گفت این تهدید برای امنیت اسرائیل و ثبات منطقهای است. جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوهای خود با آمریکا موضوع توقف جنگ اسرائیل با حزبالله و قطع حمایت از این گروه را در اولویت درخواستهای خود قرار داده است.
ایران سابقاً در بابت درگیریهای اسرائیل و حزبالله به اسرائیل حمله موشکی کرده بود که پاسخ نظامی اسرائیل را در پی داشت. مقامات لبنانی که در گفتوگوی مستقیم با اسرائیل مشارکت داشتند، بارها به جمهوری اسلامی تأکید کردهاند که در امور داخلی لبنان مداخله نکند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که انتظار دارد آتشبس کامل در همه جبههها از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل برقرار شود.
ترامپ نوشت ایالات متحده به صلح متعهد است و همه طرفهای منطقه خاورمیانه را تشویق میکند که به تعهد خود برای پیشبرد مذاکرات صلح پایبند باشند. تفاهم توقف درگیریها شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد بین دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی امضا شد
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