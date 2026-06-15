اسرائیل در حاشیه توافق ایران و آمریکا: پایان رابطه ویژه با واشینگتن

روزنامه‌های اسرائیلی پس از اعلام توافق بین ایران و آمریکا به رهبری ترامپ، شکست راهبردی اسرائیل و پایان رابطه ویژه با واشینگتن را اعلام کردند. تحلیلگران معتقدند انحصار اسرائیل در واشینگتن به پایان رسیده و برای نخستین بار اسرائیل از اتاق تصمیم‌گیری خارج شده است.

وقتی جهان منتظر پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بود، اسرائیل خود را در موقعیتی ناآشنا و حاشیه‌ای یافت و از نزدیک‌ترین متحد خود نیز سیلی می‌خورد.

در روزی که جهان جشن گرفت، متحد بزرگ آمریکا در گوشه‌ای گریست. اسرائیل همیشه عادت داشت در لحظات مهمی که نقشه سیاسی خاورمیانه را بازمی‌کشید، حضور داشته باشد؛ گاهی به عنوان بازیگر اصلی و گاهی به عنوان نیرویی تاثیرگذار در پشت صحنه. اما صبح پانزدهم ژوئن ۲۰۲۶، صحنه کاملاً متفاوت بود.

در روزی که جهان به توافق برای پایان جنگ با ایران و بازگشایی مسیر جدید برای مذاکره خبر داد، اسرائیل در زمره کشورهای استقبال‌کننده نبود و بیشتر غافلگیر شده و حتی خود را هدف پیامدهای آن احساس می‌کرد. روزنامه‌های اسرائیلی از دستاوردهای آشکار ایران صحبت می‌کردند و جهان برای توافقی کف می‌زد که در اسرائیل به یک فاجعه راهبردی معروف شد.

این لحظه استقبال جهانی به لحظه سرگشتگی سیاسی برای اسرائیل تبدیل شد؛ کشوری که خود را خارج از صحنه‌ای می‌دید که طی دهه‌ها خود راجزئی جدایی‌ناپذیر از آن می‌دانست. بنیامین نتانیاهو سال‌ها راهبرد سیاسی خود را بر آنچه رابطه ویژه با دونالد ترامپ می‌نامید بنا کرده بود، اما ساعات پیش از اعلام توافق، شکنندگی این رابطه آشکار شد.

حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت تنها چند Stunden پیش از نهایی شدن تفاهم، نگرانی واشینگتن را از فروپاشی مذاکرات در آخرین لحظه برانگیخت. گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی کاخ سفید این حمله را اشتباهی سیاسی دانست که می‌توانست مسیر دیپلماتیک را به خطر بیندازد. ترامپ هم هیچ ابهامی نکرد و حمله را احمقانه خواند و درباره نتانیاهو گفت: او هیچ قضاوت درستی ندارد.

شبکه سی‌ان‌ان هم گزارش داد ترامپ در تماس تلفنی از واژگان رکیک برای ابراز خشم خود استفاده کرده است. دردناک‌تر برای اسرائیل آن بود که ترامپ در برابر جهان تکرار کرد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل ظرف دو ساعت از بین می‌رفت؛ گویی می‌خواست بگوید شما جان خود را مدیون ما هستید پس اعتراض نکنید. برای بسیاری از اسرائیلی‌ها این سخنان فقط انتقادی تاکتیکی نبود بلکه نشانه تغییری عمیق‌تر بود: رابطه ویژه دیگر تضمین پیشین را نداشت.

ترامپ از بهترین دوست اسرائیل به بزرگ‌ترین سیلی‌زننده بدل شده بود. شوک سیاسی در اسرائیل به سرعت بر صفحات روزنامه‌ها نقش بست، اما آنچه شگفت‌آور بود، لحن اعتراف به شکست بود که به جای گفتمان بازدارندگی معمول بر پوشش خبری چیره شد. روزنامه معاریو در یادداشت اصلی خود نوشت: امروز روزی است که اسرائیل پوشش آمریکایی خود را از دست داد. ایران بدون هیچ حریفی پیروز بزرگ است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت واکنش خود را در دو کلمه خلاصه کرد: معامله بد، و اعتراف کرد اسرائیل قدرتی برای تغییر آن ندارد. روزنامه اسرائیل هیوم که به نتانیاهو نزدیک است بر نقاط ضعف توافق تاکید کرد و نوشت: اسرائیل بیش از هر زمان پیش از جنگ در تنگنا قرار گرفته است.

تحلیلگر نظامی روزنامه هاآرتص نوشت: مهم‌ترین رویداد جزئیات توافق نیست بلکه درک اسرائیل از این واقعیت است که آمریکا ممکن است تصمیماتی راهبردی اتخاذ کند که همیشه با اولویت‌های تل‌آویو همسو نباشد. انحصار اسرائیل در واشینگتن به پایان رسیده است. این عناوین که چند ماه پیش انتشارشان غیرممکن می‌نمود، امروز به سوخت مناظره‌ای عمومی در اسرائیل تبدیل شده است: ما چگونه به اینجا رسیدیم؟

زمانی که اسرائیل نگرانی خود را ابراز می‌کرد، پایتخت‌های جهانی مسیر کاملاً متفاوتی در پیش گرفته بودند. رهبران اروپایی بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترکی توافق را فرصتی برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و حمایت از اقتصاد جهانی خواندند. صدراعظم آلمان آن را دستاورد بزرگ دیپلماتیک نامید. رئیس‌جمهور فرانسه بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی تاکید کرد.

قطر و پاکستان که میانجیگری را بر عهده داشتند، توافق را جشن گرفتند. استرالیا، ژاپن و ترکیه نیز از آن به مثابه گامی به سوی صلح پایدار استقبال کردند. بازارهای مالی رساتر از سیاستمداران سخن گفتند و بلافاصله پس از اعلام توافق، قیمت آتی نفت برنت چهار درصد کاهش یافت و به ۸۳.۹۶ دلار در هر بشکه رسید؛ نشانه‌ای آشکار از خرسندی جهان از پایان تنش و بازگشت جریان نفت از طریق تنگه هرمز.

در میان این اجماع جهانی، اسرائیل تنها کشوری بود که با دلهره عمیق به توافق می‌نگریست و این امر حس انزوای درون نهادهای سیاسی آن را تشدید کرد. همان‌گونه که یکی از تحلیلگران نوشت: برای نخستین بار اسرائیل نه در اتاق تصمیم‌گیری بلکه در اتاق انتظار نشسته است.

بحث‌و جدل در اسرائیل تنها به ارزیابی توافق محدود نماند بلکه به ارزیابی عملکرد رهبری سیاسی نیز کشیده شد و در صحنه‌ای که از زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در اسرائیل دیده نشده بود، مخالفان چاقویی تیز بر پشت نتانیاهو فرو بردند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان، در بیانیه‌ای تند گفت: اگر خبرهای مربوط به توافق درست باشد، این یکی از شوک‌آورترین ناکامی‌های تاریخ اسرائیل خواهد بود. او افزود: این توافق هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده دولت در طول جنگ را برآورده نمی‌کند





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