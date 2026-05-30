معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، محمد اسحاق دار، در واکنش به درخواست ترامپ برای پیوستن به توافقهای ابراهیم، موضع پاکستان را در حمایت از یک فلسطین مستقل reaffirm کرد و نقش میانجیگری خود را در کاهش تنشهای واشنگتن-تهران توضیح داد.
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ، محمد اسحاق دار ، در بیانیهای که در سفارت پاکستان در واشنگتن ارائه کرد، به پرسشهای مطبوعات درباره نقش دیپلماتیک پاکستان در مناقشات خاورمیانه پاسخ داد.
وی تأکید کرد که پاکستان همچنان موضع خود را مبنی بر حمایت از تأسیس یک کشور مستقل فلسطین حفظ مینماید و هر گونه تغییر در سیاست نسبت به رژیم صهیونیستی منوط به تحقق این هدف اساسی است. در همین حین، اسحاق دار از درخواست رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر پیوستن کشورهای مسلمان به توافقهای ابراهیم جنتی که توسط ایالات متحده پیشنویس شده بود، رد کاملی کرد و اعلام کرد که پاکستان در این طرح شرکت نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که در جریان مذاکرات اخیر در سازمان ملل متحد، موضع ثابت و متحدیشان در مورد فلسطین را تأیید کردهاند. وی شرح داد که پاکستان به عنوان یک میانجی محلی، در تلاش است تا تنشهای موجود بین واشنگتن و تهران را کاهش دهد. این تلاشها شامل برگزاری جلسات پنهانی و رایزنیهای سطح بالا با نمایندگان هر دو طرف است که به دلیل ماهیت حساس و محرمانه آنها، جزئیات بیشتری در این زمینه افشا نمیشود.
اسحاق دار افزود که این مباحثات نه تنها به کاهش تنشهای دوجانبه کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز یک چارچوب گستردهتر برای صلح در کل منطقه باشد. او همچنین بیان کرد که وزیر امور خارجه ایالات متحده، مارکو روبیو، پیشنهاد پاکستان برای برگزاری گفتگوهای عمیقتر و استراتژیکتر را مورد پذیرش قرار داده و این گام میتواند به ایجاد یک مشارکت راهبردی جدید منجر شود.
در ادامه، اسحاق دار از قدردانی ایالات متحده از نقش پاکستان در میانجیگری با ایران سخن گفت و گفت که این تحسین نشانگر اهمیت بالای دیپلماسی میانالمللی در حل مشکلات منطقهای است. وی افزود که پاکستان آماده است تا در چارچوب مذاکرات آینده، نقش مؤثری ایفا کند و به دنبال راهحلهای صلحآمیز و جامع برای بحرانهای موجود باشد.
با این حال، او تأکید کرد که هر گونه تغییر اساسی در سیاستهای پاکستان نسبت به رژیم صهیونیستی، مستلزم تحقق کامل هدف تأسیس دولت مستقل فلسطین خواهد بود. این موضعگیری واضح نشان میدهد که پاکستان همچنان یک صداگر قاطع در دفاع از حقوق فلسطینیان است و قصد دارد با حفظ استقلال دیپلماتیک خود، به ارتقای صلح و ثبات در خاورمیانه کمک کند
