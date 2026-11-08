اسحاق هرتسوگ تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت سپرد

رئیسجمهور اسرائیل فرصت تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت داد. بن‌بست سیاسی ادامه دارد و نتانیاهو در نوبت بعدی قرار دارد.

اسحاق هرتسوگ ، رئیسجمهور اسرائیل ، روز شنبه ۱۶ آبان اعلام کرد که مسئولیت تشکیل دولت جدید را به گادی آیزنکوت ، رهبر اپوزیسیون و رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو ، محول خواهد کرد. این تصمیم که به عنوان یک ضربه جدی به جناح حاکم و نخستوزیر تلقی می‌شود، قرار است روز یکشنبه به صورت رسمی اجرا گردد و نشاندهنده بن‌بست عمیق سیاسی در کشور است.

جزئیات نتایج انتخابات و موازنه قوا

اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل در شامگاه پنجشنبه هفتم آبان نشان داد که هیچ یک از دو بلوک اصلی قدرت نتوانسته‌اند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کنند. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در این انتخابات پنج کرسی افزایش یافت و مجموعاً ۲۷ کرسی به دست آورد. با این حال، متحدان مذهبی و راست افراطی نتانیاهو کرسی‌های خود را از دست دادند.

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در نتیجه، مجموع کرسی‌های بلوک حامی نتانیاهو به ۵۳ رسید که ۱۱ کرسی کمتر از پارلمان دوره قبل است. در سمت مقابل، بلوک سیاسی مخالف که حدود ۴۸ کرسی را در اختیار دارد، نیز با چالش جدی مواجه است. حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل، ۲۱ کرسی را به دست آورده است و این بلوک برای رسیدن به آستانه ۶۱ نماینده برای تشکیل دولت با دشواری مواجه خواهد بود.

فرصت‌دهی به اپوزیسیون و شانس‌های باقیمانده

اسحاق هرتسوگ روز شنبه خبر داد که پس از مشاوره با تمام احزاب دخیل در انتخابات، اولین شانس را به گادی آیزنکوت می‌دهد تا دولت تشکیل دهد. این رویکرد کارشناسان را به این نتیجه رسانده که نتانیاهو به دلیل نداشتن سابقه قبلی در مدیریت فرآیند تشکیل دولت، شانس کمتری دارد و اگر آیزنکوت ناموفق باشد، فرصت به نخستوزیر فعلی خواهد رسید.

گادی آیزنکوت تلاش خواهد کرد ائتلافی را تشکیل دهد که حمایت حداقل ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان را جلب کند. موفقیت یا شکست این فرآیند در هفته‌های آینده، سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو و آینده کوتاه‌مدت اسرائیل را تعیین خواهد کرد.

چالش‌های تأمین دارو در ایران

محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز شنبه ۱۶ آبان تأیید کرد که تأمین حدود ۴۰ قلم از ۷۰۰ داروی حیاتی و ضروری کشور با دشواری مواجه است. او در پاسخ به پرسش‌ها درباره آمادگی برای تنش‌های احتمالی منطقه‌ای، اعلام کرد که بخش عمده داروها در وضعیت مناسبی هستند اما برخی موارد خاص با مشکل کمبود روبرو شده‌اند.

گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش شدید قیمت داروها و نایاب شدن برخی داروهای حیاتی است. رادیو فردا در گزارشی اشاره کرد که داروی آرومایسین مورد نیاز بیماران سرطانی، از ۴۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان در بازار آزاد افزایش یافته است. همچنین هزینه داروی ساندوستاتین برای یک بیمار از ۲۲ میلیون تومان به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.

تحرکات نظامی و صداهای انفجار در هرمزگان

رسانه‌های ایرانی روز شنبه ۱۶ آبان از شنیده شدن صداهایی شبیه به انفجار در جزیره قشم و مناطق سیریک، جاسک و بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری ایرنا و صداوسیما علت دقیق را نامشخص دانسته‌اند اما احتمال فعالیت نظامی ایران در چارچوب "دفاع از تنگه هرمز" را مطرح کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با استناد به یک منبع آگاه اعلام کرد که صداها مربوط به "مدیریت تنگه هرمز" بوده و هیچ اصابت موشکی گزارش نشده است. پیش از این نیز در شامگاه جمعه، رسانه‌ها از اصابت دو پرتابه به منطقه سوزا در قشم خبر داده بودند که جزئیات دقیق آن هنوز شفاف نیست.