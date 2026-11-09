استیضاح پیت هگست توسط نماینده کنتاکی در کنگره آمریکا

توماس مسی، نماینده کنتاکی، قطعنامه استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را به اتهام اقدامات در ایران و یمن ارائه داد و رای‌گیری برای چهارشنبه برنامه‌ریزی شده است.

توماس مسی ، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی در مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه با ارائه یک قطعنامه هشت‌ماده‌ای، درخواست استیضاح و برکناری پیت هگست ، وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ را اعلام کرد. این اقدام کلان‌سیاسی در پی افزایش نقدها درباره پیامدهای جنگ علیه ایران و شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شکل گرفته است.

جزئیات و محورهای قطعنامه استیضاح وزیر جنگ

قطعنامه ۳۴ صفحه‌ای ارائه شده توسط توماس مسی، عمدتاً بر جنگ آمریکا علیه ایران متمرکز است. در این سند، پیت هگست در سه مورد به سوءاستفاده از اختیارات وزارت دفاع متهم شده است. این اتهامات شامل آغاز جنگ علیه ایران بدون کسب مجوز از کنگره است که از طریق اقدامات اجرایی صورت گرفته است.

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یکی دیگر از محورهای اصلی این قطعنامه، نادیده گرفتن قوانین مربوط به کاهش تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ است. در این بخش به حمله به یک مدرسه در ایران اشاره شده است. همچنین حملات آمریکا به قایق‌ها در منطقه کارائیب و نقش پنتاگون در بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، در این سند گنجانده شده است.

برخورد با مارک کلی، سناتور آمریکایی، به دلیل اظهاراتش درباره لزوم خودداری نظامیان از اجرای دستورهای غیرقانونی، از دیگر موارد مطرح شده در قطعنامه است. توماس مسی استدلال کرده است که حضور پیت هگست در سمت خود، تهدیدی برای قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود.

زمان‌بندی رای‌گیری و واکنش‌های سیاسی

انتظار می‌رود رای‌گیری مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده برای عزل و برکناری پیت هگست، روز چهارشنبه انجام شود. این زمان‌بندی نشان‌دهنده سرعت عمل جمهوری‌خواهان در پیگیری این موضوع پس از ارائه قطعنامه است. پیت هگست نیز مدعی شده است که انگیزه‌های سیاسی پشت پرده تلاش‌ها برای عزل او قرار دارد.

این رویداد، جمهوری‌خواهان را در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده است. آن‌ها باید مشخص کنند که آیا از برکناری یکی از چهره‌های برجسته دولت دونالد ترامپ حمایت می‌کنند یا خیر. در صورتی که کنگره جدید در کنترل دموکرات‌ها باشد، احتمال برکناری وزیر جنگ افزایش می‌یابد.

تأثیرات حقوقی و آینده وضعیت وزیر جنگ

توماس مسی تأکید کرده است که عملکرد پیت هگست با وظایف قانونی این مقام سازگار نیست. اگر استیضاح موفقیت‌آمیز باشد، پیت هگست از سمت خود برکنار خواهد شد. این اتفاق می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار فرماندهی نظامی آمریکا شود.

نماینده کنتاکی با اشاره به نقض‌های مکرر توسط پیت هگست، هشدار داده است که ادامه حضور وی در سمت وزارت جنگ، خطرات جدی برای نهادهای دموکراتیک ایالات متحده ایجاد می‌کند. جامعه جهانی نیز با دقت به تحولات سیاسی در واشنگتن و نتایج رای‌گیری روز چهارشنبه نگاه کرده است.