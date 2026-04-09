وزیر دفاع ترکیه با استقبال از آتش‌بس میان ایران و آمریکا، این اقدام را گامی مهم برای جلوگیری از تشدید بحران در منطقه دانست و بر نقش حیاتی ترکیه در حفظ ثبات و امنیت تأکید کرد.

گولر: آتش‌بس ایران و آمریکا گامی مهم برای جلوگیری از بحران بزرگ‌تر در منطقه است\یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه ، در سخنرانی خود در کنفرانس «زمان آنکارا برای ناتو: جایگاه‌یابی راهبردی برای یک ائتلاف مقاوم» در آنکارا، با استقبال از آتش‌بس ‌ میان ایران و آمریکا ، این اقدام را گامی حیاتی برای جلوگیری از تشدید بحران در منطقه دانست.

وی با تأکید بر شرایط پیچیده و متلاطم جهانی و منطقه‌ای، به افزایش تهدیدات متعارف، حملات سایبری، و خطرات هسته‌ای اشاره کرد و گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، تروریسم، جنگ‌های نیابتی، و عملیات‌های ترکیبی را از دیگر چالش‌های امنیتی موجود برشمرد. گولر همچنین به افزایش توجه جهانی به منطقه هند–اقیانوس آرام به‌دلیل ظهور چین به‌عنوان یک رقیب بالقوه اشاره کرد و از وجود نشانه‌هایی از تنش در محورهای هند و پاکستان و پاکستان و افغانستان ابراز نگرانی کرد. وی ضمن اشاره به ادامه جنگ روسیه و اوکراین و حملات اخیر اسرائیل به غزه، لبنان و سوریه، این تحولات را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دانست. وزیر دفاع ملی ترکیه افزود که حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ‌های متقابل ایران نیز خطرات امنیتی جدیدی برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. گولر با اشاره به این موضوع، تأکید کرد که ترکیه از اعلام آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران استقبال می‌کند و ابراز امیدواری نمود که این آتش‌بس به‌طور کامل اجرا شود و زمینه را برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه فراهم آورد. وی همچنین بر نقش حیاتی ترکیه به‌عنوان یک شریک قابل اعتماد ناتو، مشارکت‌کننده فعال، و عنصر توازن راهبردی در این ائتلاف تأکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا از رویکردهای امنیتی که متحدان غیرعضو اتحادیه، از جمله ترکیه، را کنار می‌گذارد، فاصله بگیرد و به نقش مکمل خود در ناتو بازگردد.\وزیر دفاع ملی ترکیه با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و صنعتی کشورش، بیان کرد که ترکیه می‌تواند سهم بیشتری در تأمین امنیت اروپا ایفا کند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به این ظرفیت آگاه هستند. او بر اهمیت همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی تأکید کرد و آمادگی ترکیه برای ایفای نقش مؤثرتر در حفظ ثبات و امنیت منطقه را اعلام نمود. گولر همچنین به چالش‌های پیش روی ناتو در عصر جدید اشاره کرد و بر لزوم تقویت همبستگی و وحدت داخلی ائتلاف تأکید ورزید. وی خاطرنشان کرد که ناتو باید خود را با تحولات سریع جهانی و منطقه‌ای تطبیق دهد و آمادگی مقابله با تهدیدات نوظهور را داشته باشد. وزیر دفاع ملی ترکیه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده‌ای صلح‌آمیزتر در منطقه، بر تعهد ترکیه به صلح و ثبات جهانی تأکید کرد و از همه طرف‌ها خواست تا برای حل‌وفصل اختلافات از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو تلاش کنند. او همچنین بر اهمیت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید کرد و خواستار پایان یافتن درگیری‌ها و خشونت‌ها در منطقه شد.\در ادامه، گولر به موضوع اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های امنیتی اشاره کرد. وی بر لزوم تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای منطقه در زمینه‌های مختلف، از جمله مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر، و مدیریت بحران‌های انسانی تأکید کرد. وزیر دفاع ملی ترکیه همچنین به نقش مهم سازمان‌های بین‌المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی اشاره کرد و بر لزوم حمایت از این سازمان‌ها و همکاری با آن‌ها برای حل‌وفصل منازعات و پیشگیری از بحران‌ها تأکید کرد. گولر با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای برای ایجاد ثبات و رفاه در منطقه، بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تبادلات تجاری بین کشورهای منطقه تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش و ارتقای سطح آگاهی مردم در مورد مسائل امنیتی و صلح تأکید کرد و از رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی خواست تا در این زمینه نقش فعالی ایفا کنند. در پایان سخنرانی خود، گولر بار دیگر بر تعهد ترکیه به صلح و ثبات جهانی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که تلاش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگوها به نتیجه رسیده و شاهد یک منطقه امن‌تر و باثبات‌تر باشیم





