استقرار فناوری ضد پهپادی اوکراین در پایگاه شاهزاده سلطان پس از حمله به آواکس

استقرار فناوری ضد پهپاد ی اوکراین در پایگاه شاهزاده سلطان عربستان سعودی ، در پی حملات اخیر و آسیب‌دیدگی هواپیمای آواکس آمریکایی، نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در رویکرد ایالات متحده به مقابله با تهدیدات پهپاد ی و نگرانی‌های فزاینده در مورد آسیب‌پذیری‌های دفاعی در منطقه خاورمیانه است.

این اقدام، که توسط خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع مطلع فاش شده، شامل استقرار سامانه فرماندهی و کنترل ضد پهپادی اوکراینی به نام «اسکای مپ» در پایگاه هوایی کلیدی شاهزاده سلطان می‌شود. این پایگاه در هفته‌های اخیر هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته بود که در جریان آن، حداقل یک سرباز آمریکایی کشته و تعدادی از هواپیماها و تاسیسات زیربنایی آسیب دیدند.

استقرار این فناوری، که اوکراین در طول جنگ چهار ساله خود با روسیه در برابر هزاران پهپاد انتحاری، به‌ویژه پهپادهای شاهد ساخت ایران، توسعه داده است، نشان‌دهنده اعتراف ضمنی به نیاز به تقویت دفاع در برابر این نوع تهدیدات است. آموزش نیروهای نظامی آمریکایی توسط متخصصان اوکراینی در این پایگاه نیز در حال انجام است که بر اهمیت انتقال دانش و تجربه اوکراین در این زمینه تاکید دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهند که پیشتر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی برای ارائه کمک در زمینه دفاع پهپادی را رد کرده بود و مدعی شده بود که آمریکا به چنین کمکی نیازی ندارد. این تناقض بین اظهارات قبلی و اقدامات فعلی، سوالاتی را در مورد تغییر در ارزیابی تهدیدات و اولویت‌های امنیتی ایالات متحده مطرح می‌کند.

آسیب‌دیدگی هواپیمای آواکس آمریکایی در پایگاه شاهزاده سلطان، که در جریان حملات اخیر رخ داد، ضربه قابل توجهی به توانایی‌های نظارتی و فرماندهی ایالات متحده در منطقه وارد کرده است. هواپیمای آواکس، که به عنوان یک مرکز فرماندهی هوایی سیار عمل می‌کند، نقش حیاتی در جمع‌آوری اطلاعات، ردیابی اهداف و هدایت جنگنده‌ها ایفا می‌کند. نابودی این هواپیما و آسیب‌دیدگی تانکرهای سوخت‌رسانی کی‌سی-۱۳۵، نشان‌دهنده توانایی فزاینده دشمنان در هدف قرار دادن تاسیسات و تجهیزات نظامی حساس ایالات متحده است.

این حملات همچنین بر اهمیت تقویت دفاع هوایی و موشکی در منطقه تاکید دارند. استقرار فناوری ضد پهپادی اوکراین، اگرچه گامی مثبت در این راستا محسوب می‌شود، اما کافی نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در سیستم‌های دفاعی پیشرفته و همکاری با متحدان منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات پیچیده و در حال تحول وجود دارد.

تحلیلگران معتقدند که استفاده از فناوری اوکراین در پایگاه شاهزاده سلطان، آسیب‌پذیری‌های موجود در دفاع هوایی و موشکی ایالات متحده را آشکار می‌کند و ضرورت اصلاح و تقویت این سیستم‌ها را نشان می‌دهد. این موضوع به ویژه با توجه به افزایش تنش‌ها با ایران و احتمال وقوع درگیری‌های بیشتر در منطقه، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این تحولات همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده در قبال کمک به اوکراین باشد.

سناتور مارکو روبیو، احتمال تغییر مسیر کمک‌های نظامی از اوکراین به خاورمیانه برای مقابله با تهدیدات ایران را تایید کرده است. این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را در مورد کاهش حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ایجاد کند. با این حال، مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که تقویت دفاع در برابر پهپادها در خاورمیانه، یک اولویت فوری است و به حفظ ثبات و امنیت منطقه کمک می‌کند.

استقرار فناوری ضد پهپادی اوکراین در پایگاه شاهزاده سلطان، یک اقدام تاکتیکی است که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری‌های دفاعی ایالات متحده و متحدانش در برابر حملات پهپادی است. با این حال، این اقدام باید در چارچوب یک استراتژی جامع‌تر برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و حفظ منافع ایالات متحده در خاورمیانه قرار گیرد. سکوت سنتکام و شرکت اوکراینی اسکای فورترس در پاسخ به سوالات رویترز، نیز بر حساسیت موضوع و تلاش برای حفظ محرمانگی عملیات تاکید دارد.

اختصاص ۳۵۰ میلیون دلار توسط پنتاگون برای تقویت دفاع در برابر پهپادها نیز نشان‌دهنده جدیت ایالات متحده در مقابله با این تهدید است





آواکس پهپاد اوکراین عربستان سعودی ایران شاهزاده سلطان دفاع هوایی اسکای مپ

United States Latest News, United States Headlines