استون‌ویلا با پیروزی ۳ بر صفر مقابل فرایبورگ در فینال لیگ اروپا، جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. این پیروزی برای استون‌ویلا نخستین جام بزرگ خود از زمان فتح جام اتحادیه انگلیس در سال ۱۹۹۶ بود و همچنین پس از قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۸۲، بار دیگر طعم فتح یک عنوان اروپایی را چشید.

دیدار فینال لیگ اروپا چهارشنبه شب در ورزش گاه بشیکتاش پارک استانبول برگزار و استون‌ویلا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر فرایبورگ را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

شاگردان اونای امری در نیمه نخست نمایش برتری داشتند و در دقایق پایانی این نیمه موفق شدند اختلاف را رقم بزنند. یوری تیلمانس در دقیقه ۴۱ روی پاس مورگان راجرز گل نخست استون‌ویلا را به ثمر رساند و امیلیانو بوئندیا نیز در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول دومین گل نماینده انگلیس را وارد دروازه حریف کرد.

استون‌ویلا در نیمه دوم نیز کنترل بازی را حفظ کرد و در دقیقه ۵۸ مورگان راجرز، که پیش‌تر سازنده گل اول بود، این بار خود موفق به گلزنی شد تا پیروزی تیمش قطعی شود. با این قهرمانی، استون‌ویلا نخستین جام بزرگ خود از زمان فتح جام اتحادیه انگلیس در سال ۱۹۹۶ را به دست آورد و همچنین پس از قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا در سال ۱۹۸۲، بار دیگر طعم فتح یک عنوان اروپایی را چشید





