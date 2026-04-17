مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در جلسه استماع با سناتورها از ارائه تخمین دقیق هزینه‌های جنگ علیه ایران خودداری کرد. این اقدام با انتقادات شدید نمایندگان کنگره مواجه شد که خواستار شفافیت مالی دولت در این زمینه هستند.

در یک جلسه استماع مهم در کاخ سفید ، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، راسل ووت، از ارائه تخمین دقیقی از هزینه‌های جنگ علیه ایران به سناتورها خودداری کرد. این اقدام با انتقاد شدید سناتور جف مرکلی، دموکرات ارشد، مواجه شد که این رویکرد را تلاشی برای پنهان کردن ابعاد عظیم هزینه‌های جنگ در شرایطی که بدهی فدرال از مرز ۳۸ تریلیون دلار فراتر رفته است، قلمداد کرد.

ووت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ۵۰ میلیارد دلار از سوی دولت تاکنون برای این جنگ هزینه شده است، به صراحت از ارائه 'توصیفی' در این باره سر باز زد و اظهار داشت که هزینه‌ها 'روز به روز در نوسان و متغیر' هستند و ارائه یک 'هزینه متوسط' را دشوار می‌سازد. این در حالی است که سناتورها معتقدند این جنگ به طور تقریبی ۱۰ میلیارد دلار در هفته برای دولت هزینه دارد، رقمی که هنوز به طور رسمی از سوی کاخ سفید یا پنتاگون تایید نشده است.

سناتور مرکلی این وضعیت را 'ناامیدکننده' خواند و با اشاره به اینکه انتظار دارد ارقام دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد، بیان داشت که 'مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید نمی‌خواهد عددی منتشر شود زیرا عدد بزرگی است و برای آمریکایی‌ها بسیار نگران‌کننده است که ما روزانه ۱ تا ۲ میلیارد دلار برای این درگیری هزینه می‌کنیم'.

در ادامه این مشاجرات، ووت از تایید گزارش‌ها مبنی بر اینکه واشنگتن قصد دارد درخواستی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تامین مالی جنگ علیه ایران ارائه دهد، خودداری کرد. وی با بیان اینکه 'اگر در وزارت جنگ بودید، این هزینه‌ها با توجه به روز متغیر بودند'، بر دشواری ارائه تخمین ثابت تاکید نمود.

این در حالی است که در پیشنهاد بودجه سال مالی ۲۰۲۷، کاخ سفید مبلغ ۱.۵ تریلیون دلار را به عنوان بودجه نظامی درخواست کرده است، اما این رقم شامل بودجه تکمیلی که کنگره برای درگیری نظامی با ایران در نظر دارد، نمی‌شود. ووت به سناتورها اطمینان داد که کاخ سفید در حال کار بر روی یک 'بودجه تکمیلی دفاعی' برای پوشش هزینه‌های عملیات نظامی علیه ایران است و این فرآیند بررسی شامل مواردی چون 'طول جنگ' و احتمالا 'سال مالی ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷' خواهد بود.

اختلاف نظر بین مرکلی و ووت تنها به هزینه‌های جنگ محدود نماند. این دو همچنین بر سر تصمیم کاخ سفید مبنی بر عدم گنجاندن پیش‌بینی کسری بودجه برای سال مالی ۲۰۲۷ در پیشنهاد بودجه سالانه، مشاجره کردند. مرکلی با اشاره به الزام قانونی، این اقدام را مورد سوال قرار داد و گفت: 'من متوجه شدم که شما اعداد کسری بودجه را در بودجه خود در نظر نگرفته‌اید، اگرچه این اعداد طبق قانون الزامی هستند'. این روند نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در کنگره در خصوص شفافیت مالی دولت و ابعاد هزینه‌های نظامی در شرایط اقتصادی کنونی است





