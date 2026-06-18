استقبال گروسی از توافق ایران و آمریکا و تأکید بر کار فنی پس از امضا

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی خبری در ژنو از توافق اولیه بین ایران و آمریکا استقبال کرد اما هشدار داد که کار فنی پیچیده‌ای در انتظار است. او نقش آژانس را حیاتی دانست و درباره دیدار آینده هیئت دو کشور اظهارنظر کرد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امضای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد. رافائل گروسی در نشستی با خبرنگاران در ژنو گفت: "وجود این تفاهم‌نامه خوب است، اما از اینجا به بعد کار فنی آغاز می‌شود.

ما معتقدیم به رسمیت شناخته شدن نقش ضروری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقطه آغاز مناسبی است". او افزود که اکنون باید با همکاران آمریکایی و ایرانی پشت میز بنشینند و گام‌های عملی و مشخصی را که باید برداشته شود، تدوین کنند. گروسی همچنین اعلام کرد که در دیدار روز جمعه هیئت ایرانی و آمریکایی در کشور این کشور (سوئیس) حضور خواهد داشت، اما مشخص نکرد آیا نقش مستقیمی در مذاکرات آن دو طرف خواهد داشت یا خیر.

او در ادامه به توافق ایران و آمریکا برای رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اشاره کرد و گفت این یک عملیات بسیار پیچیده است و بنابراین باید با جزئیات بسیار دقیق پیش برویم: "هر کاری می‌تواند عملی شود، اگر دو طرف واقعاً تصمیم بگیرند که می‌خواهند آن کار انجام شود". آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد می‌کند که ایران در زمان آغاز نخستین حملات اسرائیل و آمریکا در ژوئن سال گذشته، حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت؛ سطحی که به میزان مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است.

برآورد می‌شود بخش بزرگی از این ذخایر درتاسیسات زیرزمینی بمباران شده، مدفون باشد. ایران از ژوئن پارسال همکاری خود با آژانس را تعلیق کرده و بازرسان طی یک سال گذشته از سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران بی‌اطلاع هستند. شورای حکام آژانس هفته گذشته قطعنامه‌ای پیشنهادی از سوی کشورهای غربی را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد فوراً اطلاعات لازم و دسترسی به ذخایر اورانیوم و تأسیسات تولیدی خود را در اختیار آژانس قرار دهد.

تهران این قطعنامه را در شرایطی که مذاکرات در جریان بود "غیرسازنده" توصیف کرد و مدعی شد که انگیزه‌ای "سیاسی" پشت آن قرار دارد؛ ادعایی که گروسی با قاطعیت رد کرد. او تأکید کرد که در یادداشت تفاهم امضا شده، نقش ضروری و اجتناب‌ناپذیر آژانس به رسمیت شناخته شده، خود گویای اعتماد ما و نقش حیاتی است که باید ایفا کنیم





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رافائل گروسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق ا

United States Latest News, United States Headlines