بررسی آخرین وضعیت استقلال پس از پایان هفته بیستودوم لیگ برتر، شایعات مربوط به فسخ قرارداد بازیکنان خارجی، شرایط مالی باشگاه و امیدواری به باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی.
استقلال در حالی کار خود در هفته بیستودوم لیگ برتر را به پایان رساند که پس از یک دوره ۴۰ روزه از چالشها و ابهامات، زمزمههایی مبنی بر حضور این تیم در لیگ نخبگان آسیا به گوش میرسد.
با این حال، تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و با توجه به افزایش احتمالی سهمیه ایران و تلاش برای جلب زمان از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، ممکن است نحوه معرفی نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی تغییر کند. نکته قابل توجه این است که استقلال یکی از تیمهایی بود که از شرایط دشوار این ۴۰ روز آسیب دید.
به گزارش فوتبال 360، شرکتهای پتروشیمی حامی مالی استقلال در این مدت متحمل خساراتی شدند که این موضوع شرایط ویژهای را برای باشگاه آبیپوش پدید آورده است. در همین راستا و به دنبال شایعاتی پیرامون احتمال فسخ قرارداد چند بازیکن خارجی، مصاحبهای با علی تاجرنیا، رئیس هیاتمدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال انجام شد. این مصاحبه به بررسی آخرین وضعیت بازیکنان خارجی، شرایط مالی باشگاه و پرونده فرجامخواهی استقلال در دادگاه عالی ورزش میپردازد.
تاجرنیا در پاسخ به سوالی درباره صحت خبرهای مربوط به درخواست منیر الحدادی، دوکنز نازون و آنتونیو آدان برای فسخ قراردادشان، توضیح داد که این خبرها دقیق نیستند و تنها دو بازیکن درخواست فسخ داشتهاند که نام آنها با بازیکنانی که ذکر شد، متفاوت است. او تاکید کرد که همه بازیکنان درخواست دریافت مطالبات خود را دارند و باشگاه آمادگی پرداخت این مطالبات را به صورت نقدی (CASH) دارد، که یکی از بندهای قراردادی آنها نیز محسوب میشود.
با این حال، انتقال وجه به دلیل برخی مشکلات با چالشهایی روبرو است. او همچنین اشاره کرد که موسی جنِپو و جوئل کوجو درخواست فسخ داشتهاند، اما سایر بازیکنان مانند منیر الحدادی، آنتونیو آدان، دوکنز نازون و یاسر آسانی در حال حاضر هیچ بحثی در مورد فسخ قراردادشان مطرح نیست.
تاجرنیا با اشاره به اینکه اگر تیمهای دیگر در چنین شرایطی قرار میگرفتند، ممکن بود صلاحیت آنها برای حضور در مسابقات آسیا زیر سوال میرفت، معتقد است که استقلال به دلیل نجابت خود، از این موضوع در امان مانده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که پنجره نقلوانتقالاتی استقلال به زودی باز شود و با توجه به پیشرفتهای مثبت در پرونده مربوطه و ارائه مستندات قوی، این اتفاق رخ خواهد داد.
تاجرنیا همچنین در مورد زمان صدور رای نهایی در پرونده پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، گفت که به باشگاه اطمینان داده شده است که این رای قبل از آغاز فعالیت پنجره نقلوانتقالاتی تابستانه صادر خواهد شد. او تاکید کرد که بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی بر تمامی تیمهای استقلال (مردان، زنان و آکادمی به جز تیم زیر ۱۴ سال) تاثیرگذار است.
در پاسخ به شایعاتی مبنی بر قطع حمایت مالی هلدینگ از استقلال، تاجرنیا این موضوع را تکذیب کرد و توضیح داد که شرکتهای پتروشیمی به دلیل آسیب به زیرساختها و کاهش فروش محصولات، دچار ضرر و زیان شدهاند، اما آقای شریعتمداری به هیچ وجه با تامین منابع مالی برای استقلال مخالفت نکردهاند. او به نامهای از شریعتمداری اشاره کرد که در آن بر اهمیت حمایت از استقلال و توجه بیشتر به این تیم در لیگ نخبگان آسیا تاکید شده بود.
در پایان، تاجرنیا از بازیکنان استقلال خواست تا شرایط مالی باشگاه را درک کنند و با آنها همکاری کنند، زیرا حمایت مالی ادامه دارد، اما نیاز به مدیریت صحیح منابع مالی در شرایط فعلی وجود دارد
