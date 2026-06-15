استقبال مکرون از توافق ایران و آمریکا و تأکید بر بازگشایی تنگه هرمز

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و خواستار اجرای سریع آن و بازگشایی تنگه هرمز شد.

امانوئل مکرون ، رئیس‌جمهور فرانسه، در بیانیه‌ای از توافق حاصل‌شده بین ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را نتیجه تلاش دیپلماتیک گسترده‌ای دانست که شرکای متعددی در آن مشارکت داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع و کامل این توافق توسط تمامی طرف‌های درگیر، اظهار داشت که این توافق باید زمینه‌ساز بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز شود. مکرون خاطرنشان کرد که یک مأموریت بین‌المللی به رهبری بریتانیا برای همراهی با این روند آماده شده است و امکانات لازم فراهم و قابل بهره‌برداری است. وی بازگشت تردد دریایی بدون محدودیت و عوارض را شرطی حیاتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی خواند.

رئیس‌جمهور فرانسه افزود که این توافق همچنین درهای مذاکره جامع‌تری را به منظور تحقق صلح و امنیت برای همه کشورهای خاورمیانه می‌گشاید. او تأکید کرد که تنها از این طریق می‌توان صلحی پایدار و استوار بنا نهاد و فرانسه آماده است تا نقش کامل خود را در کنار شرکای بین‌المللی ایفا کند.

مکرون در ادامه به حمایت قاطع فرانسه از تلاش‌های مقامات لبنان برای بازگرداندن حاکمیت دولت اشاره کرد و گفت که دولت لبنان تنها نهاد توانا برای تأمین ثبات و تمامیت ارضی این کشور و پاسخ به نیازهای مردم است. وی بر ضرورت برقراری آتش‌بس قوی و پایدار در لبنان تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای طی ماه‌های اخیر بر اهمیت توافق‌های دیپلماتیک افزوده است.

توافق ایران و آمریکا که با میانجیگری برخی کشورها به دست آمده، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت انرژی و تجارت جهانی داشته باشد. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان، نقش کلیدی در انتقال نفت و کالا ایفا می‌کند و بازگشایی بی‌قید و شرط آن نه تنها به نفع اقتصادهای منطقه، بلکه به نفع تمام جهان است. مکرون با اشاره به مأموریت بین‌المللی آماده، بر عزم جامعه جهانی برای تضمین امنیت دریایی تأکید کرد.

به نظر می‌رسد که این توافق می‌تواند سرآغاز مرحله جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای باشد، اما تحقق کامل آن نیازمند پایبندی همه طرف‌ها و ادامه گفتگوهای سازنده است





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