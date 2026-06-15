استقبال جهانی از توافق آمریکا و ایران؛ نگرانی اسرائیل از مفاد توافق

رهبران جهان از توافق آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند، اما اسرائیل نسبت به عدم پرداختن به مسائل هسته‌ای و حمایت ایران از گروه‌های هم‌پیمان ابراز نگرانی کرد.

رهبران و مقام‌های ارشد بین‌الملل ی پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، توقف محاصره دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز ، از این تحول استقبال کردند و آن را گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی دانستند.

به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات بعدی به تفاهم رسیده‌اند؛ تفاهمی که در صورت اجرا می‌تواند مسیر صادرات انرژی از تنگه هرمز را بار دیگر به روی جهان باز کند. سازمان ملل متحد از نخستین نهادهایی بود که به این توافق واکنش نشان داد.

سخنگوی آنتونیو گوترش اعلام کرد دبیرکل از توافق میان آمریکا و حکومت ایران که شامل آتش‌بس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال می‌کند. قدرت‌های اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک بر یک نکته تاکید کردند: ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، نیز از توافق استقبال کرد و گفت کانبرا مدت‌هاست خواهان کاهش تنش‌ها و پایان جنگ، از جمله در لبنان، بوده است. او هشدار داد که هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شد، پیامدهای آن گسترده‌تر می‌گردید و افزود ادامه خویشتنداری و تعامل سازنده برای جلوگیری از تشدید بحران و دستیابی به توافقی پایدار ضروری است.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به توافق اعلام کرد که آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض باید هرچه سریع‌تر در تنگه هرمز برقرار شود. امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، توافق را نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک چندین کشور دانست و از همه طرف‌های درگیر خواست آن را به سرعت و به طور کامل اجرا کنند.

ماکرون همچنین گفت این توافق باید به بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز منجر شود و یادآور شد که ماموریت بین‌المللی تشکیل‌شده با مشارکت فرانسه و بریتانیا آماده حمایت از این روند است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز این توافق را یک پیشرفت دیپلماتیک توصیف کرد و آن را به دونالد ترامپ و طرف ایرانی تبریک گفت.

به گفته او، توافق میان واشینگتن و تهران می‌تواند راه را برای احیای اقتصاد جهانی و شکل‌گیری خاورمیانه‌ای امن‌تر هموار کند. سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ابراز امیدواری کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نه فقط در سطح سیاسی، بلکه در عمل تضمین شود.

وینستون پیترز، وزیرخارجه نیوزیلند، توافق میان آمریکا و حکومت ایران را توافقی مهم و سازنده توصیف کرد که می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه‌ای حیاتی برای امنیت اقتصادی جهان کمک کند. بر اساس گزارش رویترز، اگرچه رهبران جهان از زوایای مختلف به توافق میان تهران و واشینگتن نگاه کرده‌اند، اما تقریباً همه واکنش‌ها بر دو محور مشترک متمرکز بوده است: نخست، ضرورت بازگشایی سریع و امن تنگه هرمز برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی و تجارت جهانی؛ و دوم، لزوم ادامه مذاکرات برای اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

رویترز می‌نویسد استقبال گسترده قدرت‌های جهانی از این توافق نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی آن را فرصتی برای پایان دادن به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ماه‌های اخیر و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی می‌داند، هرچند اجرای کامل توافق و مذاکرات بعدی درباره پرونده هسته‌ای ایران همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهد بود. به گزارش نیویورک‌پست، خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیف‌های مختلف سیاسی اسرائیل گسترش یافته است؛ به‌ویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است.

این گزارش به روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت که در تیتر اصلی خود در روز یکشنبه، توافق پیشنهادی را توافقی بد توصیف کرده است اشاره می‌کند. بر اساس گزارش نیویورک‌پست، توافق در حال شکل‌گیری میان واشینگتن و تهران شامل تمدید آتش‌بس برای ۶۰ روز دیگر، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات گسترده‌تر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

اما منتقدان اسرائیلی می‌گویند این چارچوب به اهداف اصلی جنگی که اسرائیل و آمریکا در ماه اسفند علیه حکومت ایران آغاز کردند، نمی‌پردازد. به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف اسرائیل از بین بردن تهدیدهای وجودی ناشی از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل همچنین بارها خواستار پایان حمایت تهران از گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن شده بودند.

با این حال، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از چهره‌های شاخص جناح راست، معتقد است هیچ‌یک از این اهداف در توافق فعلی دیده نمی‌شود. او روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این توافق از دیدگاه اسرائیل یک فاجعه است.

نیویورک‌پست همچنین به نقل از یک مقام اسرائیلی که در جریان جزئیات توافق قرار گرفته، گزارش داد که آتش‌بس پیشنهادی هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ارائه نمی‌دهد و محدودیت‌های کافی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال نمی‌کند. این منبع افزوده است که مقام‌های اسرائیلی از این موضوع نیز نگران هستند که توافق راه را برای بازگشت منابع مالی به حکومت ایران هموار می‌کند، در حالی که از نظر آنان باید شرایطی برای تضعیف یا فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی فراهم می‌شد.

به گفته این مقام، در متن توافق نیز سازوکار مشخصی برای وادار کردن حکومت ایران به قطع حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای وجود ندارد. این تحولات نشان می‌دهد که توافق میان آمریکا و ایران اگرچه از سوی بسیاری از کشورهای جهان با استقبال روبه‌رو شده، اما همچنان محل مناقشه است. اسرائیل به عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا در منطقه، نگرانی‌های عمیقی از پیامدهای این توافق دارد.

در عین حال، قدرت‌های اروپایی و سایر کشورها بر ضرورت اجرای کامل توافق و ادامه مذاکرات برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده تاکید دارند. به نظر می‌رسد مسیر پیش رو هنوز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و موفقیت این تفاهم در گرو اراده سیاسی طرف‌های درگیر و توانایی آنها در مدیریت انتظارات و منافع متضاد خواهد بود





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