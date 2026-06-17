استقبال ترامپ از دعوت مکرون برای شام خصوصی در کاخ ورسای پس از پایان گروه هفت

دونالد ترامپ پس از پایان نشست گروه هفت در اویان، برای شام خصوصی به میزبانی امانوئل مکرون در کاخ ورسای رفت. این مهم در آستانه دویست و پنجاهمین سالگرد آمریکا و در شرایط پیچیده روابط بینالمللی با تمرکز بر ایران، اوکراین و تجارت برگزار شد.
در پایان نشست گروه هفت در اویان، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای شرکت در یک پذیرایی و ضیافت شام خصوصی به میزبانی امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در کاخ ورسای رفت.
این مهم به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد ایالات متحدة آمریکا برگزار شد و در زمانی صورت گرفت که گفتوگوهای میان واشنگتن و متحدان اروپایی درباره مسائل مهمی همچنان ادامه داشت. ترامپ از محوطه کاخ ورسای گذر کرد و پیش از پیوستن به مکرون در داخل این بنا که در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد، در برابر دروازههای طلایی معروف این کاخ برای عکاسان ژست گرفت.
مکرون ورسای را یک ابزار دیپلماتیک و وسیله برای اعمال نفوذ توصیف کرده و ترامپ به دلیل طرفداری از مکانهای زیبا این دعوت را پذیرفته بود. رئیسجمهور فرانسه سعی کرده با حفظ تماس نزدیک با ترامپ، در شرایطی که دو طرف با مجموعهای از چالشهای بینالمللیincluding ایران، اوکراین و مسائل تجاری مواجه هستند، ارتباط را تقویت کند.
این شام در یکی از نمادینترین بناهای فرانسه به عنوان پایانبخش تشریفاتی نشست گروه هفت برگزار شد و فرصتی برای گفتوگوهای غیررسمی بین دو رهبر فراهم آورد
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