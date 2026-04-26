استقرار افراد ناشناس در پردیس بابایی دانشگاه تربیت مدرس

افراد ناشناس شب گذشته در محوطه پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس چادر برپا کردند. دانشگاه این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کند.

در شامگاه روز پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، دانشگاه تربیت مدرس شاهد حضور افراد ناشناس در محوطه پردیس بابایی پارک علم و فناوری بود. این افراد بدون هماهنگی و مجوز، اقدام به برپایی چادر و استقرار در فضای این پردیس نمودند.

این اقدام غیرمنتظره، نگرانی‌هایی را در میان مسئولین دانشگاه و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری ایجاد کرده است. روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس با تایید این خبر، اعلام کرد که موضوع به سرعت در دست بررسی قرار گرفته و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود. هدف از این پیگیری، روشن شدن هویت افراد ناشناس، انگیزه‌های آن‌ها از این اقدام و جلوگیری از تکرار چنین مواردی در آینده است.

پردیس بابایی، به عنوان یکی از مراکز مهم نوآوری و فناوری در کشور، میزبان ۱۶ شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه‌های مختلف از جمله سلامت، تجهیزات پزشکی، داروسازی، پزشکی هوشمند، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی، انرژی‌های پاک، تصفیه آب، بازیافت مواد شیمیایی و فناوری‌های زیستی است. حضور افراد ناشناس در این مکان، می‌تواند امنیت و آرامش این شرکت‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی آن‌ها را به خطر اندازد.

دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان متولی این پارک علم و فناوری، وظیفه دارد از حقوق و امنیت شرکت‌های مستقر در آن محافظت کند و برای این منظور، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست. در حال حاضر، حراست دانشگاه به طور مداوم بر محوطه پردیس نظارت دارد و با همکاری نیروهای انتظامی، اقدامات لازم برای حفظ امنیت و جلوگیری از هرگونه اقدام مشابه در آینده انجام می‌شود.

همچنین، دانشگاه از تمامی افراد و نهادهای مرتبط درخواست همکاری دارد تا در روشن شدن این موضوع و شناسایی افراد ناشناس، به دانشگاه کمک کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کشور با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است و برخی افراد سودجو از این شرایط برای ایجاد ناآرامی و برهم زدن امنیت عمومی استفاده می‌کنند.

دانشگاه تربیت مدرس، ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام غیرقانونی و برهم زننده امنیت، بر تعهد خود به حفظ آرامش و امنیت فضای دانشگاه و پارک علم و فناوری تاکید می‌کند. لازم به ذکر است که این حادثه همزمان با انتشار هشدارهای هواشناسی دریایی مبنی بر افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج و همچنین هشدارهای پلیس فتا در خصوص موج کلاهبرداری با آگهی‌های ارزان رخ داده است.

این موارد نشان‌دهنده پیچیدگی شرایط موجود و لزوم هوشیاری بیشتر در برابر تهدیدات مختلف است. همچنین، اخبار مربوط به نوسانات قیمت دلار، طلا و سکه و افزایش قیمت خودرو نیز در این روزها منتشر شده است که نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور است. این عوامل می‌توانند در ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و افزایش جرایم نقش داشته باشند. بنابراین، ضروری است که تمامی مسئولین و مردم، با هوشیاری و همکاری، برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش کنند.

دانشگاه تربیت مدرس نیز در این راستا، تمام توان خود را به کار خواهد بست





دانشگاه تربیت مدرس پردیس بابایی پارک علم و فناوری افراد ناشناس برپایی چادر امنیت شرکت‌های دانش‌بنیان

