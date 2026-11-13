گزارش‌ها از استقرار نیروهای فاطمیون در پایگاه‌های سپاه و مناطق مسکونی سیستان و بلوچستان حکایت دارد، در حالی که درگیری‌های مسلحانه این استان افزایش یافته است.

گزارش‌های تازه‌ای از استقرار جنگجویان افغان لشکر فاطمیون در پایگاه‌های سپاه پاسداران و مناطق مسکونی سیستان و بلوچستان حکایت دارند. این نیروها که سال‌ها در سوریه برای حفظ حکومت بشار اسد می‌جنگیدند، اکنون در نقاط دیگری از ایران نیز دیده شده‌اند.

این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که شمار درگیری‌های مسلحانه در این استان به بالاترین سطح سالانه در دست‌کم یک دهه گذشته رسیده است. گزارش‌های محلی همچنین از افزایش حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون و مشارکت آنان در فعالیت‌های امنیتی سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند.

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داده‌های اکلد از افزایش درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان

سازمان مستقل اکلد (ACLED)، پروژه داده‌های مکان و رویدادهای درگیری‌های مسلحانه، شمار این درگیری‌ها را ثبت کرده است. بر اساس داده‌های این سازمان، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا نیمه مهرماه حدود ۷۰ درگیری مسلحانه میان گروه‌های شورشی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این استان رخ داده که از مجموع سالانه در بازه ده سال گذشته بیشتر است.

اکلد تاکید کرده که تنها طی دو هفته، ۱۳ درگیری مسلحانه در سیستان و بلوچستان رخ داده است. به گزارش این سازمان، حملات گروه‌های مسلح دیگر به کمین‌های جاده‌ای و ترورهای هدفمند محدود نمانده و مراکز اطلاعاتی، پاسگاه‌های پلیس و تاسیسات ثابت امنیتی را نیز دربر گرفته است.

به گفته اکلد، جنگجویان لشکر فاطمیون، گروهی متشکل از شیعیان افغان که زیر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد، نیز در میان نیروهایی بوده‌اند که هدف حملات قرار گرفته‌اند. گسترش این درگیری‌ها هم‌زمان با گزارش‌هایی درباره حضور فاطمیون در مناطق مرزی، پایگاه‌های بسیج و برخی روستاهای بلوچ‌نشین است.

مواضع سازمان حال‌وش و امام جمعه زاهدان

سازمان حقوق‌بشری حال‌وش، که تحولات سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون در شهرها و روستاهای مختلف استان خبر داده است. بر اساس اطلاعات این سازمان از منابع محلی، این نیروها در مناطقی از زاهدان، میرجاوه، سراوان، ایرانشهر، چابهار، کنارک، راسک، مهرستان، سیب و سوران و زرآباد مستقر شده‌اند.

حال‌وش گزارش داده که برخلاف دوره‌های پیشین، حضور این نیروها دیگر عمدتا به پایگاه‌های نظامی محدود نیست. به گزارش این سازمان، شماری از آنان در مناطق مسکونی بلوچ‌نشین گشت‌زنی می‌کنند، با ساکنان محلی تماس مستقیم دارند و برخی پایگاه‌های بسیج محلی در اختیار آنان قرار گرفته است. منابع این رسانه محلی گفته‌اند که سپاه پاسداران در نشستی با شماری از سران طوایف زاهدان و بخش کورین، استقرار این نیروها را با هدف تامین امنیت مردم بلوچ توضیح داده است.

حال‌وش روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که در منطقه سمسور از توابع بخش کورین زاهدان، افرادی منتسب به فاطمیون یک زوج بلوچ را که با موتورسیکلت در حال تردد بودند تعقیب کرده‌اند. این سازمان همچنین به نقل از منابع محلی از آزار شهروندان، رفتارهای نامناسب با زنان و کودکان و تعرض به اموال و دام‌های ساکنان خبر داده، اما این ادعاها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و تاکنون پاسخ مشخصی از سوی فرماندهان سپاه پاسداران درباره آنها منتشر نشده است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ بدون نام بردن از فاطمیون یا زینبیون، از ورود نیروهای خارجی و نیابتی به کشور و استان انتقاد کرد. او تاکید کرد که برای تامین امنیت منطقه باید به مردم بومی اعتماد کرد و از ظرفیت آنان بهره گرفت.

تقویت گروه‌های مسلح بلوچ و پیامدهای امنیتی

استقرار نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان در شرایطی صورت گرفته که ساختار و شیوه فعالیت گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در این منطقه نیز تغییر کرده است. اکلد تشکیل ائتلاف "جبهه مبارزین مردمی" را در اواخر سال ۲۰۲۵ عامل هماهنگی بیشتر عملیات علیه نیروهای امنیتی دانسته است.

این ائتلاف جیش‌العدل و چند گروه مسلح کوچک‌تر بلوچ را گرد هم آورده است. در یکی از عملیات‌های شهریور ۱۴۰۵ در سراوان، نیروهای مسلح مخالف حکومت به مدت ۹ ساعت در برابر عملیات نیروهای امنیتی مقاومت کردند و پنج گروه پشتیبانی برای شکستن محاصره آنان وارد عمل شدند.

به گفته اکلد، این تحولات نشان می‌دهد گروه‌های مسلح بلوچ بیش از گذشته توان حفظ شبکه‌های عملیاتی خود را دارند و با وجود عملیات مکرر سپاه به فعالیت ادامه می‌دهند. این سازمان هشدار داده که تشدید درگیری‌ها، هم‌زمان با فشارهای نظامی خارجی و مشکلات اقتصادی ایران، می‌تواند توان نیروهای امنیتی برای کنترل مناطق جنوب شرقی کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

ریشه حضور فاطمیون پس از سقوط اسد

حضور نیروهای فاطمیون در ایران با سرنوشت هزاران جنگجوی افغان پس از سقوط حکومت بشار اسد در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ ارتباط دارد. لشکر فاطمیون در جریان جنگ داخلی سوریه با حمایت و سازمان‌دهی نیروی قدس سپاه پاسداران تشکیل شد و عمدتا از شیعیان افغان، به‌ویژه مهاجران و پناهندگان ساکن ایران، نیرو جذب کرد.

اعضای این گروه در کنار حزب‌الله لبنان، نیروهای ایرانی و ارتش سوریه علیه مخالفان مسلح حکومت اسد جنگیدند. با سقوط دمشق و خروج شتاب‌زده نیروهای سپاه از سوریه، بسیاری از جنگجویان افغان ناچار به ترک این کشور شدند.

روزنامه عربی جدید در گزارش تحقیقی خود در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ با شماری از اعضای سابق فاطمیون گفت‌وگو کرد. آنان از روزهای پایانی جنگ سوریه و سرنوشت خود پس از بازگشت به ایران سخن گفته‌اند.