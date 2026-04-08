توافق آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران با استقبال گسترده جهانی مواجه شد. این توافق که منجر به باز شدن تنگه هرمز خواهد شد، امیدها برای کاهش تنشها در منطقه را افزایش داده است. کشورهای خلیج فارس، پاکستان، بریتانیا، روسیه و دیگر کشورها از این توافق حمایت کردهاند، اگرچه نگرانیهایی نیز در مورد پایبندی به مفاد آن وجود دارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، اظهار داشت که اگر ایران مسیر حیاتی کشتیرانی تنگه هرمز را باز کند «بمباران را به حالت تعلیق درمیآورد»، در حالی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه سابق ایران، گفت اگر «حملات متوقف شوند» با آتشبس موافقت خواهند کرد. ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا «پیروزی مطلق و تمامعیار» بهدست آورده است. عراقچی از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس نیروهای مسلح پاکستان، «بهدلیل تلاشهای خستگیناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه، تشکر و قدردانی کرد». اسرائیل نیز از این توافق حمایت کرد، اما گفت که «شامل لبنان نمیشود»، و حملات خود را در مناطق صور و نبطیه در جنوب این کشور از سر گرفت. «تنگه هرمز»، بهعنوان یک سلاح بازدارنده عمل میکند که از بمب هستهای نیز مؤثرتر است. همزمان با این توافق، در بغداد هواداران حکومت ایران با سمفونی خرمشهر به جشن و پایکوبی پرداختند. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیهای نوشت: «پادشاهی امیدوار است که این آتشبس فرصتی برای دستیابی به یک کاهش تنش جامع و پایدار باشد، امنیت منطقه را افزایش دهد، و هرگونه حمله یا سیاستی که حاکمیت، امنیت و ثبات کشورهای منطقه را تضعیف کند، متوقف شود.» یک مقام امارات متحده عربی گفت که این کشور پس از آتشبس «از جنگی که صادقانه در پی جلوگیری از آن بودیم، پیروز بیرون آمده است». قطر نیز از این موضوع حمایت کرد، اما وزارت امور خارجه این کشور در بیانیهای اعلام کرد که «پایبندی کامل به آتشبس بسیار مهم است».\در بریتانیا، به گفته دفتر نخستوزیری، کییر استارمر روز چهارشنبه برای دیدار با رهبران کشورهای خلیج فارس به منطقه سفر خواهد کرد تا «درباره تلاشهای دیپلماتیک برای حمایت و حفظ آتشبس» گفتگو کند. استارمر در بیانیهای گفت: «ما همراه با شرکایمان باید تمام تلاش خود را برای حمایت و حفظ این آتشبس و تبدیل آن به یک توافق پایدار انجام دهیم و تنگه هرمز را باز کنیم.» شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفت: «هر دو طرف خرد و درک قابل توجهی از خود نشان دادهاند و بهطور سازنده در پیشبرد صلح و ثبات مشارکت داشتهاند.» او افزود که هیئتهای دو طرف را برای مذاکرات بیشتر در اسلامآباد در روز جمعه دعوت کردهاند. وزارت امور خارجه مصر از آتشبس استقبال کرد و حمایت خود را از صلح و امنیت تکرار کرد. وزارت امور خارجه عراق خواستار «گفتگوی جدی و پایدار» بین آمریکا و ایران شد، گفتگویی که «به ریشههای اختلافات بپردازد و اعتماد متقابل را تقویت کند». دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، اگرچه از این توافق حمایت کرد، اما هشدار داد که «نفت ارزان در کار نخواهد بود». قیمت جهانی نفت پس از خبر آتشبس به شدت کاهش یافت و بازارهای سهام جهش کردند، بهطوری که نفت خام برنت برای اولین بار در هفتههای اخیر به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. آسودگی خاطر اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت احتمالا بیشتر برای کشورهای آسیایی خواهد بود، چرا که تقریبا ۹۰ درصد نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکند به کشورهای آسیایی میرود. مینورو کیهارا، سخنگوی دولت ژاپن، گفت: «مهمترین چیز این است که گامهای مشخصی برای کاهش تنش برداشته شود، از جمله تضمین امنیت کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز». تا ۷۰ درصد از واردات نفت ژاپن از مسیر این آبراه انجام میشود. وزارت امور خارجه اندونزی هم گفت: «همه طرفها باید به حاکمیت و تمامیت ارضی و دیپلماسی احترام بگذارند.» وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز اعلام کرد که این کشور «امیدوار است که ناوبری آزاد و ایمن همه کشتیها، از جمله کشتیهای کره جنوبی، از طریق تنگه هرمز بهسرعت تضمین شود.»\بعضی از مقامات ایرانی هشدار دادند که «اگر جنگی در منطقه رخ دهد امنیت انرژی به خطر میافتد». آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز از آتشبس استقبال کرد و خواستار رعایت مفاد آن شد تا «راه را برای صلحی پایدار و جامع در منطقه هموار کند». بیشتر رهبران اروپایی نیز از آتشبس حمایت کردند، اما پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، که از همان ابتدا از جنگ انتقاد میکرد، گفت اگرچه آتشبس خوب است، اما بسیار مهم است که به صلح برسیم. سانچز نوشت: «این آسودگی خاطر موقت باعث نمیشود که ما هرجومرج و ویرانی و جانهای از دست رفته را فراموش کنیم.» او افزود: «دولت اسپانیا کسانی که جهان را به آتش میکشند، فقط به این دلیل که با سطل آب وارد شوند، تشویق نخواهد کرد.» در همین حال، کییف از آمریکا خواست که پس از آتشبس با ایران، توجه خود را به جنگ اوکراین برگرداند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، سپس در پستی در ایکس مجددا از تلاش کشورش برای آتشبس با روسیه گفت، اما افزود: «تیمهای نظامی متخصص اوکراینی به کار خود در منطقه برای کمک به توسعه بیشتر قابلیتهای امنیتی ادامه خواهند داد.» اورزولا فوندرلاین، رئیس اتحادیه اروپا، از آتشبس استقبال کرد، چرا که «موجب کاهش تنش میشود که امری بسیار ضروری است». فوندرلاین افزود: «اکنون بسیار مهم است که مذاکرات برای رسیدن به یک راهحل پایدار برای این درگیری ادامه یابد.» فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، از پاکستان برای کمک به میانجیگری برای دستیابی به یک توافق تشکر کرد و گفت: «هدف اکنون باید مذاکره برای خاتمه پایدار جنگ در روزهای آینده باشد»
