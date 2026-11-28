گزارش پنتاگون از استفاده ایران و ارتش آمریکا از اینترنت استارلینک و استارشیلد در جنگ با ایران؛ واکنش خشمگین ایلان ماسک و تغییرات سریع قیمت و احراز هویت.

ایلان ماسک ، بنیانگذار شرکت اسپیس‌ایکس ، در روزهای آغازین جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران متوجه شد که جمهوری اسلامی ایران از سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای پشتیبانی از عملیات نظامی خود علیه نیروهای آمریکایی در منطقه استفاده می‌کند. این افشاگری که توسط دو منبع آگاه به واشنگتن‌پست منتقل شد، خشم ماسک را برانگیخت و نشان داد که شرکت او در حال حاضر درگیر نبردی پیچیده برای کنترل دسترسی به فناوری حیاتی خود در میان دو دشمن اصلی است.

استفاده غیرمجاز ایران از شبکه استارلینک

تیم ایلان ماسک در روزهای نخست ماه مارس به این نتیجه رسید که نیروهای ایران برای پیشبرد اهداف نظامی خود از زیرساخت‌های ارتباطی استارلینک بهره می‌برند. چهار منبع آگاه که در مورد عملیات ایران با روزنامه واشنگتن‌پست گفتگو کردند، این موضوع را تایید نمودند و تأکید کردند که تهران از این سرویس برای فرماندهی و کنترل نیروها و نظارت بر عملیات پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه استفاده می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که دشمنان آمریکا توانسته‌اند راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها و استفاده از فناوری استارلک بیابند که از کنترل مستقیم ماسک خارج است.

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نقض ضوابط پنتاگون توسط ارتش ایالات متحده

همزمان با نگرانی‌ها درباره استفاده ایران، مشخص شد که پنتاگون نیز با ارتش آمریکا در استفاده از خدمات استارلینک برخلاف ضوابط شرکت اسپیس‌ایکس عمل کرده است. ایلان ماسک از این موضوع عصبانی بود که ارتش ایالات متحده پهپادهای انتحاری خود را با استفاده از نسخه نظامی استارشیلد به پرواز درمی‌آورد اما از طرح اشتراک ارزان‌تری استفاده می‌کرد که طبق قرارداد فقط برای عملیات زمینی طراحی شده بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش آمریکا هزینه اشتراک زمینی استارشیلد را پرداخت می‌کرد اما از پرداخت هزینه طرح هوایی که پنج برابر گران‌تر بود خودداری می‌نمود.

واکنش سریع ماسک و افزایش قیمت‌ها

ایلان ماسک در اول مارس در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ داد که استفاده از پایانه در سامانه‌های تسلیحاتی نقض صریح شرایط استفاده از خدمات تجاری استارلینک است و چنین استفاده‌ای به محض شناسایی متوقف خواهد شد. این فشارها منجر به اقدامات سریع اجرایی شد؛ به گفته یک منبع آگاه، تا پایان هفته نخست مارس، دست‌کم دو مدیر در شرکت اسپیس‌ایکس بابت موارد استفاده نادرست از خدمات اخراج شده بودند. همچنین ماسک دستور داد که الزام احراز هویت برای هواگردهایی اعمال شود که با سرعت بیش از ۱۰۰ مایل در ساعت پرواز می‌کنند.

تأثیر بر صنایع هوایی و هزینه‌های جدید

این تصمیمات فنی پیامدهای فوری برای صنایع هوایی داشت. خلبانان هواپیماهای تجاری و خصوصی اطلاعیه‌هایی دریافت کردند که طبق آن‌ها هزینه ماهانه سرویس از ۶۰ دلار به ۲۰۰ دلار افزایش یافت. یک خلبای خصوصی که این ایمیل را ساعت هفت صبح دوم مارس دریافت کرد، گفت که همه عصبانی بودند زیرا شرکت مجبورشان کرد تا هفت‌خوان احراز هویت را طی کنند. برای دریافت مجدد دسترسی، خلبانان ملزم به ارائه شماره گذرنامه، شماره گواهینامه رانندگی، شماره ثبت هواپیما، کد ترانسپوندر و نام فرودگاه محل استقرار خود بودند.

الگوی اوکراین و تحولات اخیر در ایران

این اقدامات پیش‌تر توسط ارتش اوکراین در ماه ژانویه درخواست شده بود تا از استفاده روسیه از دیش‌های استارلینک روی پهپادهای ایتالماس جلوگیری شود. در آن زمان، ارتباط پایانه‌هایی که با سرعتی بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کردند قطع شد. در جنگ اخیر، تنها ساعاتی پس از آغاز حملات، شش نظامی آمریکایی در حمله پهپادی روز اول مارس به پایگاه آمریکا در بندر شعیبه کشته شدند. گزارش محرمانه تابستان امسال به پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز به‌طور خلاصه به استفاده ایران از این فناوری برای نظارت بر پهپادها اشاره کرده بود.