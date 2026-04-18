استقلال: یا قهرمانی یا برگزاری کامل لیگ

سرپرست باشگاه استقلال با تأکید بر آمادگی بالای تیمش، خواستار معرفی این تیم به عنوان قهرمان لیگ در صورت عدم برگزاری کامل مسابقات شد.
بیژن طاهری، سرپرست باشگاه استقلال ، با اشاره به آمادگی بالای این تیم برای از سرگیری احتمالی رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی، موضع قاطع باشگاه را در قبال تعیین تکلیف فصل جاری اعلام کرد. وی اظهار داشت که استقلال برای هر تصمیمی که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اتخاذ کنند، آماده است، اما تأکید کرد که در صورت عدم برگزاری کامل مسابقات، آبیپوشان باید به عنوان قهرمان معرفی شوند.
طاهری با بیان اینکه استقلال نخستین تیمی بود که پس از وقفه ایجاد شده، تمرینات آمادهسازی خود را آغاز کرده است، از آمادگی و انگیزه بالای بازیکنان خبر داد و این موضوع را برگ برنده استقلال در صورت از سرگیری رقابتها دانست. وی با اشاره به موقعیت کنونی استقلال و شانس بالای این تیم برای کسب سهگانه قهرمانی در فوتبال ایران، تصریح کرد که باشگاه اهل شعار دادن و فضاسازی نیست و کسب جامها را کاملاً در دسترس میبیند. او همچنین تاکید کرد که استقلال هیچ مشکلی با برگزاری ادامه بازیها ندارد، اما تابع قانون است و به تصمیمات مسئولان احترام میگذارد.
سرپرست باشگاه استقلال در ادامه به سوء استفاده برخی افراد از موضع قانونمداری این باشگاه هشدار داد و بیان کرد که اگر قرار باشد لیگ به پایان برسد، استقلال باید قهرمان شود. در غیر این صورت، مسابقات باید به صورت کامل برگزار شده و سرنوشت قهرمانی در زمین مسابقه تعیین گردد. وی همچنین به عدم آمادگی برخی دیگر از تیمها اشاره کرد و در مقابل، شرایط استاندارد و حرفهای استقلال را یادآور شد.
طاهری با بیان اینکه استقلال بیشترین لطمه را از جنگ تحمیلی متحمل شده، اما با درک شرایط، از دامن زدن به مسائل هیجانی پرهیز کرده است، ابراز امیدواری کرد که سایرین نیز با احترام به قانون، از ایجاد هرجومرج و حواشی جلوگیری کنند تا مسئولان بتوانند در فضایی آرام تصمیمگیری نمایند. او معتقد است که تیمش قابلیت کسب سه جام در فصل جاری را داراست و بازیکنان از انگیزه و انرژی کافی برای رسیدن به این هدف برخوردارند.
