نخستوزیر بریتانیا کییر استارمر در مواجهه با افشای انتصاب سفیر واشنگتن بدون طی کردن فیلترهای امنیتی و ارتباط وی با جفری اپستین، مجرم جنسی، از استعفا خودداری کرده است. این مسئله منجر به استعفای یک مقام وزارت خارجه و انتقادات گسترده مخالفان شده است.
نخستوزیر بریتانیا در مواجهه با رسوایی انتصاب سفیر واشنگتن که با مجرمی جنسی ارتباط داشته و بدون گذراندن مراحل قانونی امنیتی صورت گرفته، همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و قصد استعفا ندارد. این خبر موجی از انتقادات را در میان سیاستمداران مخالف برانگیخته است. مقامات بریتانیا یی روز گذشته اعلام کردند که کییر استارمر، با وجود تأیید انتصاب پیتر مندلسون، کارشناس برجسته حوزه تجارت، به عنوان سفیر در واشنگتن بدون طی کردن کامل بررسیهای امنیتی لازم، از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
استارمر مدعی است که از توصیه مبنی بر عدم تأیید امنیتی اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی وزارت خارجه بیاطلاع بوده است. انتصاب این چهره ارشد حزب کارگر، به دلیل دوستی نزدیک وی با جفری اپستین، مجرم جنسی شناخته شده، به عنوان خطری بزرگ و قمار شکستخوردهای برای تعامل با دولت وقت ترامپ ارزیابی میشد. در پی افشای این رسوایی، الی رابینز، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه، با پذیرش مسئولیت، استعفا داد. انتظار میرود استارمر روز دوشنبه در پارلمان در خصوص این موضوع توضیحات جامعی ارائه دهد. دفتر نخستوزیری بریتانیا اعلام کرده است که استارمر تازه در هفته جاری از جزئیات این مسئله مطلع شده است. دارن جونز، مقام ارشد دفتر دولت، اقدام وزارت خارجه را حیرتآور اما قانونی خواند و تأکید کرد که هیچ وزیری در جریان این تصمیم نبوده است. در مقابل، جیمز کرک، رهبر محافظهکاران، این ادعا را مضحک خوانده و معتقد است که نخستوزیر، مردم را ناآگاه فرض کرده است. وی تصریح کرد که تمام مسیرها در نهایت به استعفای استارمر ختم خواهد شد. اد دیوی، رهبر لیبرال دموکراتها نیز اظهار داشت که استارمر در صورت دروغگویی به مردم و پارلمان، باید از سمت خود کنارهگیری کند. اسناد منتشر شده در ماه مارس، که با فشار پارلمان به دست آمد، نشان داد که استارمر علیرغم تأکید بر طی شدن روند قانونی، هشدارهای کارکنان خود را درباره خطرات اعتباری این انتصاب در دسامبر ۲۰۲۴ و شروع به کار سفیر در فوریه ۲۰۲۵ نادیده گرفته بود. استارمر سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵، پس از افشای دروغهای مرتبط با این موضوع، مندلسون را از سمت خود اخراج کرد. بزرگترین بحران کابینه در ماه فوریه، با انتشار اسناد وزارت دادگستری آمریکا درباره تداوم رابطه صمیمانه وی با اپستین، حتی پس از محکومیت او در سال ۲۰۰۸، تشدید شد. ایمیلهای افشا شده نشان داد که مندلسون در سال ۲۰۰۹، در دوران دولت گوردون براون، اطلاعات حساس دولتی با قابلیت تأثیرگذاری بر بازار را به این سرمایهدار بدنام منتقل کرده است. پلیس بریتانیا با بازرسی دو منزل او، مندلسون را در ۲۳ فوریه به ظن سوءاستفاده از مقام دولتی بازداشت کرد. وی که هیچ اتهام جنسی متوجه او نیست، اما تخلفات وارده را انکار میکند، بدون قید و شرط آزاد شد و پرونده در جریان رسیدگی است. استارمر در نهایت از مردم و قربانیان اپستین بابت اعتماد به دروغهای منتشره عذرخواهی کرد. این ماجرا در حالی رخ میدهد که بحرانهای سیاسی و اقتصادی دیگری نیز گریبانگیر دولت بریتانیا است و هرگونه تصمیمگیری نادرست میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. شفافیت و پاسخگویی در چنین شرایطی از اهمیت بالایی برخوردار است تا اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی حفظ شود
