سهراب بختیاری‌زاده از استقلال استعفا داد؛ فیلیپ دیالو از یوفا حمایت می‌گیرد تا ریاست فیفا را از اینفانتینو بگیرد. بررسی آمار پوچتینو در منچستریونایتد و خطرات سقوط.

سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، پس از چند روز اختلاف شدید با هیئت مدیران باشگاه بر سر کیفیت زمین تمرین و تامین امکانات ضروری، استعفای کتبی خود را به مدیرعامل این باشگاه ارائه داد. این تصمیم ناگهانی پس از آن گرفته شد که بختیاری‌زاده از وضعیت نامناسب چمن و کمبود تجهیزات مورد نیاز بازیکنان ابراز نارضایتی کرده بود و تلاش‌های مکرر او برای بهبود شرایط با پاسخ مناسب مواجه نشد. غیبت او در تمرین روز چهارشنبه تیم آبی‌پوشان، نقطه عطفی در این اختلافات بود که منجر به اعلام رسمی استعفا شد.

تفصیل ماجرای استعفای بختیاری‌زاده و واکنش‌ها

گزارش‌ها حاکی از آن است که بختیاری‌زاده پیش از این نیز با ارائه اولتیماتوم به مدیران باشگاه استقلال، خواستار رفع موانع موجود در زمین تمرین شده بود. اما وقتی درخواست‌های او نادیده گرفته شد، دستیارانش هدایت تمرینات را در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی بر عهده گرفتند. این اقدام نشان‌دهنده اوجگیری تنش‌ها میان کادر فنی و مدیریت باشگاه بود. هنوز مشخص نیست که مدیران استقلال با این استعفای کتبی موافقت خواهند کرد یا خیر، و اینکه آیا مذاکراتی برای بازگشت سرمربی به تیم آغاز شده است یا خیر. این در حالی است که استقلال روز دوم آذر در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا میزبان تیم العین امارات خواهد بود و این تغییرات می‌تواند تاثیر مستقیمی بر آمادگی تیم برای این بازی حساس داشته باشد.

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حمایت یوفا از دیالو در رقابت با اینفانتینو

فیلیپ دیالو رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، روز دوشنبه حمایت رسمی یوفا را برای رقابت در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در ماه مارس پذیرفت. این حرکت نشان‌دهنده تمایل نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا برای تغییر در راس مدیریت فیفا و جایگزینی جانی اینفانتینو است. برند نویندورف رییس فدراسیون فوتبال آلمان نیز پس از دیدار با دیالو در روز چهارشنبه، زمان ثبت نام نهایی نامزدها، در بیانیه‌ای رسمی از حمایت خود خبر داد. نویندورف تاکید کرد که دیالو رویکردی مسئولانه نسبت به فوتبال دارد و تجربه گسترده‌ای در امور بین‌المللی از خود نشان داده است.

دلایل جدایی‌ناپذیری رویکردها و مخالفت با اینفانتینو

برند نویندورف در بیانیه خود تصریح کرد که ارزش‌ها و رویکرد فیلیپ دیالو تفاوت آشکاری با رییس کنونی فیفا دارد. او افزود که می‌خواهند فیفایی داشته باشند که در خدمت فوتبال و منافع تمام فدراسیون‌های عضو باشد. این در حالی است که اینفانتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و به دلیل تلاش ناموفق برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید که قرار بود حقوق مرتبط با مسابقات را در اختیار داشته باشد، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. اگرچه اینفانتینو بر حمایت قاطع فدراسیون‌های عضو جهانی تاکید دارد، اما فشارها برای استعفای او روز به روز افزایش یافته است. فدراسیون فوتبال هلند نیز اخیرا از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود نهادهای بیشتری از این مسیر پیروی کنند.

چالش‌های پوچتینو و آمار تاریخی منچستریونایتد

مائوریسیو پوچتینو سرمربی جدید منچستریونایتد، صبح چهارشنبه وارد این شهر شد تا پس از آخرین مسابقه خود با تیم ملی آمریکا، هدایت باشگاه را بر عهده بگیرد. منچستریونایتد برای نخستین بار در دوران لیگ برتر انگلستان، پس از ۱۰ مسابقه در منطقه سقوط قرار گرفته است. آخرین بار این اتفاق در سال ۱۹۸۶ و در دوران هدایت الکس فرگوسن رخ داد که تیم توانست در رده یازدهم باقی بماند. اما آمار پس از تاسیس لیگ برتر در سال ۱۹۹۲ برای پوچتینو نگران‌کننده است. در هر شش فصل گذشته، تیمی که پس از ۱۰ مسابقه در رده هجدهم قرار داشت، در پایان فصل سقوط کرده است.

تحلیل آماری بقا و تفاوت‌های فصل جاری لیگ برتر

بر اساس گزارش بی‌بی‌سی اسپرت، از فصل ۱۹۹۶-۱۹۹۵ که لیگ با ۲۰ تیم برگزار می‌شود، ۹۳ تیم پس از ۱۰ مسابقه در سه رده انتهایی بودند. از این تعداد ۵۲ تیم سقوط کرده و تنها ۴۱ تیم موفق به بقا شدند که نرخ بقا را به ۴۴ درصد می‌رساند. در ۱۹ فصل از ۳۱ فصل بررسی شده، تنها یکی از سه تیم انتهای جدول موفق شد از سقوط جلوگیری کند. با این حال، شرایط فصل جاری متفاوت است. فاصله کریستال پالاس قعرنشین با تاتنهام در رده یازدهم تنها پنج امتیاز است که کمترین فاصله در ۲۴ سال اخیر است. همچنین فاصله چلسی با کریستال پالاس تنها ۹ امتیاز است. این فشردگی جدول می‌تواند به نفع پوچتینو باشد زیرا چند نتیجه مثبت می‌تواند جایگاه تیم را تغییر دهد. نمونه موفق کریستال پالاس در دو فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نشان می‌دهد که سقوط اجتناب‌ناپذیر نیست و تغییر سرمربی می‌تواند معجزه کند.