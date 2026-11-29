کادر فنی ملوان پس از استعفای مازیار زارع از کارکنان جدا شدند. همچنین فلورنسیا مرکاو جزئیات آزار دیه‌گو گواچی را افشا کرد و زنوزی از تراکتور حمایت کرد.

شکست باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی برابر استقلال خوزستان، آغازگر سلسله‌ای از تغییرات شگرف در نیمکت این تیم شد که وضعیت آینده آن را در آستانه دیدار مهم مقابل شمس‌آذر قزوین با ابهاماتی جدی روبرو کرده است. مازیار زارع ، سرمربی این تیم، پس از این نتیجه ناامیدکننده برای دومین بار از هدایت ملوان استعفا داد و صراحتاً اعلام کرد که هیچ‌گونه تمایلی به بازگشت به این پست ندارد.

تلاشی‌های همزمان کادر فنی ملوان

پس از تصمیم مازیار زارع، سایر اعضای کلیدی کادر فنی نیز از ادامه همکاری با باشگاه انزلی انصراف دادند. فلاحتی که به عنوان دستیار اول سرمربی سابق عمل می‌کرد، پیش از پرواز و در فرودگاه با بازیکنان خداحافظی کرد و رسما استعفای خود را ثبت نمود. همچنین سیدجلال رافخایی، دستیار دیگر زارع، و مکوندی، مربی بدنساز تیم، تصمیم به جدایی گرفته‌اند. احتمال کناره‌گیری حسنی‌صفت، مربی دروازه‌بانان، نیز به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل مطرح شده است.

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تعلیق تمرینات و واکنش بازیکنان ملوان

وضعیت نامشخص کادر فنی منجر به اختلال در روند آماده‌سازی تیم برای مسابقه مهم بعدی شده است. تمرینات برنامه‌ریزی شده برای امروز پس از یک روز استراحت، به دلیل عدم مشخص بودن تکلیف مربیان لغو شد و بازیکنان هیچ برنامه‌ای از سوی مدیریت باشگاه دریافت نکردند. یکی از بازیکنان ملوان در واکنش به این شرایط دشوار اعلام کرد که با وجود انتظار برای تمرین امروزی، هیچ هماهنگی صورت نگرفته و تیم در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد.

افشاگری‌های تلخ فلورنسیا مرکاو از دیه‌گو گواچی

در خبری جداگانه، فلورنسیا مرکاو، بازیکن سی‌ساله آرژانتینی، در نخستین گفتگوی علنی خود با شبکه سی‌ان‌ان جزئیات آزار و اذیت‌های جنسی و روانی توسط دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق تیم ریورپلاته، را افشا کرد. مرکاو بیان کرد که تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش، پیامکی خشن از گواچی دریافت کرد که در آن درخواست عکس برهنه شده بود و با تهدید به کشتن او و خانواده‌اش همراه بود.

پیگیری شکایات جدید علیه گواچی در فیفا

فلورنسیا مرکاو اکنون به جمع پنج بازیکنی پیوسته است که شکایت تازه‌ای علیه دیه‌گو گواچی در سازمان فیفا ثبت کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت‌های مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و پیشنهاد محرومیت داد، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل کمبود شواهد، گواچی را تبرئه کرد.

حمایت زنوزی از تراکتور و انتقاد از بیرانوند

علی‌آقا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، ضمن پذیرش مسئولیت در عملکرد ضعیف تیم در لیگ نخبگان آسیا، از تغییرات مکرر کادر فنی و بازیکنان به عنوان راهکار نادرست انتقاد کرد. زنوزی خاطرنشان ساخت که مشکلات سفرهای طولانی مانند پرواز به عمان بر عملکرد تیم تاثیر گذاشته اما تیم در لیگ برتر وضعیت خوبی دارد. او همچنین اعلام کرد که پرونده درگیری‌های اخیر با ملوان به کمیته استیناف ارجاع شده و در صورت عدم رضایت، به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) شکایت خواهد شد.

تشدید مجازات‌ها و واکنش‌های سیاسی به پرونده گواچی

پرونده آزار دیه‌گو گواچی ابعاد سیاسی پیدا کرده است، زیرا همسرش آندره‌آ گواچی در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی مشارکت داشته است. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. با این حال، مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی اعلام کرده است تا پایان مسیر ایستاده و ماجرا را پیگیری خواهد کرد. زنوزی نیز علی‌آقا بیرانوند را به عنوان مرد سال آسیا تبریک گفت اما از اظهارات رسانه‌ای او درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد.