بررسی استعفای جنسن هوانگ از انویدیا، نگرانی از حباب هوش مصنوعی و هشدار کارشناسان درباره خطر ورشکستگی آمریکا ناشی از بدهی‌های کلان در وب‌سامیت لیسبون.

روزهای پایانی وب‌سامیت لیسبون با حواشی جنجالی برای صنعت فناوری و هشدارهای جدی درباره وضعیت اقتصادی جهانی همراه بود. محور اصلی این روزها شامل استعفای ناگهانی جنسن هوآنگ از مدیرعاملی شرکت انویدیا ، نگرانی‌ها درباره حباب احتمالی در صنعت هوش مصنوعی و همچنین افزایش شدید بدهی‌های دولت آمریکا قرار گرفت. این رویدادها در حالی رخ داد که پنل‌های تخصصی با حضور سخنرانان برجسته، بر خطرات بالقوه بازارهای بدهی دولتی برای ایجاد یک بحران مالی جدید تاکید کردند.

استعفای جنسن هوآنگ و واکنش‌های بازار سرمایه

شرکت انویدیا و مدیرعامل آن جنسن هوآنگ در کانون توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که هوآنگ روز پنج‌شنبه پس از افشای دو رابطه خارج از چارچوب ازدواج، از سمت خود استعفا داد. این تصمیم همزمان با این ادعاها بود که نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده مظنند یکی از این زنان برای چین جاسوسی می‌کرد؛ اتهامی که مقامات پکن آن را رد کرده‌اند. این رویدادها باعث شوک شدید در بازارهای سهام شد و سهام شرکت انویدیا در معاملات آغازین روز پنج‌شنبه حدود ۱۵ درصد سقوط کرد.

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اگرچه سهام شرکت از آن زمان بخشی از زیان‌های خود را جبران کرده و در زمان نگارش این گزارش کمی بیش از ۵ درصد پایین‌تر و در حدود ۱۶۴ دلار به ازای هر سهم معامله می‌شود، اما این رقم نشان‌دهنده کاهش ارزشی بیش از ۳۰ درصدی سهام است. این افت قیمت از اوج تاریخی ۲۴۳ دلار برای هر سهم که روز دوشنبه ۵ اکتبر ثبت شد، فاصله می‌گیرد. حضور آلیس هوآنگ در ضیافتی که جنسن هوآنگ روز ۲۲ مه ۲۰۲۵ میلادی در یک رستوران در تایپه، تایوان، برگزار کرده بود نیز در گزارش‌ها بازتاب یافته است.

مقایسه رقابت فناوری‌های چین و آمریکا

در همین پنل تخصصی، جیمز گالبرایث، اقتصاددان و استاد دانشگاه تگزاس در آستین، دیدگاه‌های چالش‌برانگیزی درباره آینده رقابت فناوری ارائه داد. گالبرایث اظهار داشت که احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که در نهایت فناوری چین از فناوری انویدیا پیشی بگیرد. این موضوع پرسش‌های مهمی را درباره صدها میلیارد دلاری که غول‌های رایانش ابری مانند مایکروسافت، آلفابت، آمازون و متا در حال حاضر برای توسعه هوش مصنوعی هزینه می‌کنند، برمی‌انگیزد.

استاد دانشگاه توضیح داد که در آمریکا جمع‌آوری سریع سرمایه خصوصی آسان است اما تعیین سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌ها کندتر انجام می‌شود. در مقابل، چین می‌تواند پژوهش، توسعه فناوری و استقرار آن را متمرکز کند و مستقیم‌تر در اقتصاد خود مداخله کند. گالبرایث با اشاره به این عوامل ساختاری گفت که "با احتیاط روی چین شرط می‌بستم" تا در رقابت هوش مصنوعی پیروز شود و شاید در چند دهه آینده به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود.

هشدارهای آدام کوبیسی درباره بدهی ملی

آدام کوبیسی، بنیان‌گذار و سردبیر نشریه بازارهای سرمایه "کوبیسی لتر" که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارد، از نگرانی‌های اصلی اعضای پنل بود. وی هشدار داد که از هر پنج دلار هزینه دولت آمریکا، یک دلار صرف پرداخت بهره بدهی می‌شود، حتی نه برای کاهش خود بدهی. داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن در سال مالی منتهی به سپتامبر، ۱.۱ تریلیون دلار (۹۸۸ میلیارد یورو) بابت بهره خالص پرداخت کرده است که معادل ۱۹ درصد درآمد خود کشور است.

کوبیسی با اشاره به آمار تاریخی بیان کرد که "نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی در سطح دوران جنگ جهانی دوم است و از زمان همه‌گیری کووید ۱۹ تاکنون رکود فنی رخ نداده است". وی افزود که بازار بدهی مدام فریاد می‌زند که در آینده قابل پیش‌بینی در محیطی روبه‌رو هستیم که نرخ‌های بهره برای مدت طولانی بالا خواهد ماند. به گفته او، بانک‌های مرکزی در شرایط فعلی نمی‌توانند نرخ‌های بهره را پایین بیاورند و با مسیری که آمریکا اکنون در آن قرار دارد، احتمال ورشکستگی ۱۰۰ درصد است.

چشم‌انداز سیاسی و اثرات اقتصادی آینده

با وجود هشدارهای جدی، کوبیسی تأکید کرد که "ما در وضعیت مشابه سال ۲۰۰۸ به شکلی فوری قرار نداریم، اما روندها در افق ۱۰ یا ۲۰ ساله بسیار نگران‌کننده است". وی همچنین اعلام کرد که همچنان "به شدت خوش‌بین" به آمریکا است و به اقتصاد مقاوم این کشور و شتاب‌گرفتن نوآوری اشاره کرد. از سوی دیگر، گالبرایث یادآوری کرد که در دوره همه‌گیری کووید ۱۹، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، و مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها بر سر بسته‌های حمایتی برای نجات بازارها به توافق رسیدند، اما هشدار داد که اکنون ممکن است همان میزان همگرایی وجود نداشته باشد.

در هفته گذشته، دموکرات‌ها طبق شمارش فعلی آسوشیتدپرس (AP) در زمان نگارش این گزارش، ۲۵۵ کرسی مجلس نمایندگان را در برابر ۱۶۹ کرسی جمهوری‌خواهان به دست آوردند. چندین ایالت آمریکا هنوز در حال شمارش برگه‌های رأی هستند و دموکرات‌ها همچنان می‌توانند کرسی سنا در آلاسکا و چند کرسی از میان ۱۶ کرسی اعلام‌نشده در مجلس نمایندگان را از آن خود کنند. وقتی از گالبرایث خواسته شد پیش‌بینی ارائه کند، او گفت که ماهیت بحران‌های مالی این است که نمی‌توان آن‌ها را از پیش دید، هرچند به نشانه‌های نگران‌کننده‌ای اشاره کرد. همچنین، شرکت فعال در هوش مصنوعی و سازنده مدل‌های "کلود"، که به دنبال ارزشی تا سقف ۱.۴ تریلیون دلار (۱.۲۵ تریلیون یورو) است، در بازار بورس هفته آینده تأثیر خواهد گذاشت. انویدیا یکی از هفت شرکت بزرگ فناوری است که موافقت کرده‌اند سهام آنثروپیک را به قیمت پیشنهادی عرضه خریداری کنند.